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羅智強：吳敦義若不選徵召韓國瑜　協調王金平

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▲▼吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義7日下午在大甲鎮瀾宮接受聯訪時，有記者問吳敦義選不選2020年總統，但吳敦義不回應直接離開。對此，國民黨台北市議員羅智強8日向吳敦義喊話，若吳敦義不選，就徵召高雄市長韓國瑜，並協調唯一反對徵召韓國瑜的前立法院長王金平。

羅智強在臉書表示，為了國民黨，也為了吳敦義，他還是要「再當一次烏鴉」，他要求吳敦義表態是否參選總統，若要選，吳敦義應正式請假，由副主席暫代主席之職，主持國民黨總統提名事宜，以示公正；反之若不選，就徵召韓國瑜，並儘速協調國民黨目前唯一反對徵召韓國瑜的王金平。

羅智強指出，這種保持參選可能性，又表現中立進行協調，不但無法贏得其他參選者的信任，也會讓人誤會、質疑，這是不是吳敦義想選總統所設計的「一桃殺三士」的開路計畫？把韓國瑜拿來當做「罵殺」朱立倫的武器，再把韓國瑜「捧殺」在進退不得的壓力鍋中，若吳敦義執意不肯表明態度，很難不讓外界有此想像空間。

羅智強認為，朱立倫這位國民黨內民調第二強的參選者，都能把國民黨的勝負置於個人的勝負之上，大方地呼籲支持國民黨徵召韓國瑜，這樣的格局，被大讚是國民黨的「氣度哥」；吳敦義何妨學習朱立倫「退一步海闊天空」的氣度？吳韓朱三人攜手同心，一起為國民黨爭得重返執政、撥亂反正的光榮勝利，那才是吳敦義最令人尊敬的歷史定位。

最後，羅智強還說，2018九合一選舉後，國民黨好不容易的勝選氣勢，已在過去4個月消磨殆盡，他真的是憂心忡忡、看不下去，不得不説重話，「還請吳主席海涵見諒！」

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