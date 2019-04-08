「這個社會很熱情也很可怕」胡幼偉：為高雄著想韓國瑜應該選總統





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018九合一大選中，成功颳起「韓流」旋風，因此被粉絲和部分國民黨人士力拱參加2020總統大選，但他至今都沒有明確表態要不要參選。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書預言，如果韓國瑜確定不選2020，「他的熱度馬上就會下來」。

胡幼偉說，有些人認為，韓國瑜如果去做總統，高雄的發達，就會嘎然而止，但自己的看法卻剛好相反。情勢演變到今天這個地步，「韓國瑜之所以熱度不減，已經不是他為高雄做了什麼，讓大家感到驚奇讚佩，而是因為他有可能是下任總統。」





▲韓國瑜、盧秀燕到鎮瀾宮。（圖／攝影中心攝）

「如果他確定不參選2020，我告訴你，他的熱度馬上就會下來。」胡幼偉說，因為再去死盯著韓國瑜，就沒多大意思了。再怎麼樣，韓國瑜也就是位市長而已。當然，相信韓國瑜即使不選總統，還是會為高雄持續拼命，但那樣的持續拼命，也就成了常態，而不再是新聞了。

胡幼偉說，人都是現實的，韓國瑜因為有更大搞頭，對岸、海外、島內的政治投資者，才源源不絕地往高雄那邊去買貨、投資、下注；韓國瑜確定不往上走的話，當然就沒必要再去那麼樣的捧場了。「不信你等著看，老韓決定不玩大的後，高雄的人潮錢潮，會不會馬上就冷下來了！」

胡幼偉強調，自己沒有唱衰韓國瑜，更不會唱衰高雄，只是想說媒體、商人、老共、星馬、港澳、老美都是很現實的。「你韓國瑜愈玩愈大，成了台灣頭號人物，你只要說一句話，各方面看你的面子，會繼續往高雄砸錢的；但你不做一哥了，只玩小的，當然就沒必要再特別賣你面子了！」

「這個社會很熱情，也很可怕。」胡幼偉表示，政客跟明星一樣，一旦紅了，就只能往愈來愈紅、愈玩愈大的路上去走；要是停在原地，只做一樣的事，那就必定是不進則退了！「如果我不小心又說對了，那麼高雄要想再往上衝，以老韓現在的狀況，為了高雄著想，他應該要去選總統，而不是留在高雄當市長，讓他自己和高雄都冷了下來。」