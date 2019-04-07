韓國瑜參拜大甲媽「300m走10分鐘」　韓粉狂喊選總統

記者李忠憲、陳玉／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖7日起駕，台中市長盧秀燕7日中午12點先陪同高雄市長韓國瑜參觀台中花博外埔園區，下午2點再到鎮瀾宮參拜，不少韓粉得知韓國瑜要來，把廟前廣場擠得水洩不通，從外走進廟裡短短300公尺，韓國瑜走了10多分鐘，沿途有韓粉高喊「選總統！」，更有攤商看準韓高人氣，製作Q版上衣販售。

▲台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜參拜大甲媽。（圖／記者陳玉、攝影中心攝，下同）

▲▼韓粉把現場擠爆更高喊「選總統！」，更有攤商製作Q版上衣販賣搶商機。

韓國瑜開口致詞前，眾多韓粉大喊「韓國瑜選總統！」長達10秒，聲音之大讓韓國瑜一度無法說下去，韓國瑜後說「謝謝大家」，才開始致詞。

韓國瑜表示，選前特別安排與盧秀燕來拜媽祖，今天特地來還願，要媽祖保佑台灣平平安安，「國泰民安靠自己、風調雨順靠老天爺」，無論是誰進到鎮瀾宮，心都是虔誠的，而今天是年度媽祖起駕，這是全台灣最大的一件事情。

韓國瑜也說，在此要向董事長顏清標致上最高謝意，因為要經營地方宗教事務不容易，需要長期付出，默默努力，而鎮瀾宮長期幫助弱勢族群、幫助大甲、台中，甚至是全台弱勢團體，可以說是一馬當先，非常感謝顏董事長。

韓國瑜最後說，祈禱媽祖保佑台灣平平安安，「希望台灣安全、人民有錢」，期待美好的一年，在媽祖的庇佑下，我們全台灣人民，快快樂樂、走向陽光、走向美好的未來。