怕40小時看不到床！韓國瑜提早飛美　將見洛杉磯副市長

▲高雄市長韓國瑜將啟動9天訪美行。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜計畫4月10日到18日出訪美國，考量一到東岸城市波士頓，馬上要到哈佛大學演講，擔心來不及調整時差，影響演講表現，韓和妻子李佳芬決定提早一天出發，為哈佛大學演講做準備，其他隨行團員時間則照舊。另外新聞局也證實韓國瑜將和一名大人物碰面，就是現任洛杉磯副市長Nina Hachigian。

韓國瑜一行人原訂10日深夜11時35分從台灣桃園機場出發，上禮拜決定臨時改期，主要擔心40個小時不能看到床，體力無法負荷，韓國瑜夫妻將提前於9日深夜從台灣出發前往美國，大多數人則是照舊，但被問到提早到美國，是否要私下拜訪華府？高雄市新聞局長王淺秋則極力否認，表示這絕對不可能，是單純先到美國準備演講，不要有過度聯想。

▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪靖宜攝）

王淺秋說，這趟訪美行將會和現任洛杉磯副市長Nina Hachigian見面，這屬於私人拜訪，彼此做交流合作，不過拜訪當天剛好是美國市府休假，因此兩人見面也會在外頭進行。

王淺秋表示，目前高雄在美國有15個姊妹市，交流不算密切，這趟行程更重要的就是還會有姊妹市的簽訂。

韓國瑜9天的訪美行程，除了有太太李佳芬自費陪同，另外包含新聞局、經發局、國際暨行政處以及議員黃紹庭陪同，除了城市交流、高科技參訪、招商座談會等，還將安排到哈佛大學、史丹福大學演講，內容包含兩岸關係、行銷高雄、韓流旋風等議題，韓將以全英文方式演講，不過詳細講稿目前還在調整。

▲這次訪美行，市議員只有黃紹庭(左)陪同。（圖／記者洪靖宜攝）