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社會 社會焦點 保障人權

遺體修復師載人妻　人夫狹路相逢「交流道釘孤枝」

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▲遺體修復師載人妻　人夫狹路相逢「交流道釘孤枝」。（圖／翻攝臉書）

▲郭男與謝男皆為遺體修復師，兩人的「奪妻羅生門」也引起同行間議論紛紛。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／新竹報導

經常上電視受訪的郭姓遺體修復師被指控妨害家庭，清明節當日郭男與學生丈夫於湖口交流道附近發生車禍引發肢體暴力，郭男與學生人夫雙雙掛彩，郭男自己更捲入婚外情疑雲當中。

4月5日下午5點多，郭男與人妻鄭小姐共成一台車，在新竹縣湖口交流道與鄭小姐的丈夫謝男狹路相逢，謝男以車擋住對方，要求下車，但雙方卻越講火氣越大，謝要求妻子與他回家遭拒，認為妻子不回家都是因為郭男，雙方爆發口角與肢體暴力，郭男與人夫雙雙掛彩後至派出所製作筆錄。

警方為避免雙方再度打起來，將兩方分做兩派出所製作筆錄，郭男與人妻於湖口派出所，而謝男則單獨前往湖鏡派出所製作筆錄。警方就車禍、傷害部分製作完筆錄後，鄭女仍表示拒絕返家，她反控丈夫違反保護令擅自靠近她，不過經警方查詢後發現，鄭女雖申請保護令，但尚未通過核發，因此謝男並未違反保護令。

50歲謝男對上59歲郭男的街頭男子雙打，最後都以見血收場，郭男被打到流鼻血，謝男自己頭、手也多處挫傷，兩人製作完筆錄後皆表示暫不提告，離開派出所各自返家。晚間11時許，謝男再度返回派出所表示，要對郭男提告傷害與妨害家庭，警方也協助謝男完成程序並通知郭男。

據了解，鄭女與丈夫謝男兩人結婚多年，只是近來時有爭吵，鄭女一個月前離家後至今未歸，丈夫打電話也都找不到人，謝男也認為郭男就是妻子不回家的主原。鄭女媽媽也到派出所關切，並苦口婆心勸女兒，「吵吵鬧鬧這麼久，如果真的個性不適合，就好聚好散」。對於自己捲入婚外情，郭男卻大喊冤望，他說鄭女跟他學習遺體修復技能，自己只是載著學生去實習、看塔位，並不了解她們的婚姻生活，更不知道鄭女已多日未返家。

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關鍵字：遺體修復師,妨害家庭,打架,傷害,車禍,口角,肢體暴力,家暴

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