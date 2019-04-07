正宮傳合照宣示主權　小三囂張回擊「裸體視訊」嗆：照片不能證明已婚！

地方中心／台中報導

台中一名黎姓女子得知其莊姓丈夫外遇，便透過臉書傳送與丈夫的合照及小孩的照片給李姓小三，但沒想到半個月後，李女在與莊男視訊時竟將其洗澡時的裸露畫面傳送給對方看，甚至還有胸部的特寫畫面，讓黎女氣得提告求償100萬元，法院審理後認定李女行為足以破壞黎女的婚姻，判她應賠償對方10萬元。

黎女控訴李女明知莊男是有婦之夫，卻在2017年5月間多次與對方出遊，還拍下擁抱及牽手的照片及親吻照，同年6月18日2人甚至在車內發生關係，而過程全被行車記錄器錄下。黎女在得知2人姦情後，2017年7月2日透過臉書與李女聊天，並告知對方已婚，還傳「給你看我先生及小孩」給對方，隨後就傳送與莊男的合照與小孩照片。

然而黎女萬萬沒想到，同年7月16日、17日李女與莊男視訊對話時，竟傳送她洗澡裸露的畫面給莊男看，甚至還有胸部的特寫畫面，顯見2人的關係相當親密，黎女當場氣得提告，並求償100萬元。

李女事後辯稱，她2017年3月間透過單身交友網站認識莊男，而他堅稱自己單身，2人便開始交往，但到了同年7月間，一直有女生打電話給莊男，她為了蒐證才用臉書與黎女聊天。

李女表示，雖然黎女有傳與莊男的合照以及小孩的照片給她看，但並非上傳身分證、婚紗照或是全家福照片，而是一張與莊男的自拍照及小孩單獨入鏡的照片，並不能證明黎女就是莊男的妻子，後來也是因為莊男自己說溜嘴，才知道對方已婚，而她當下也立刻決定不再交往及聯絡。

法官審理時，勘驗黎女提供的對話記錄發現，李女曾主動與她攀談，並傳送「你結婚了哦」，黎女則回覆「是阿(啊)」，李女再回「恭喜」，隨後黎女回說「給你看我先生跟孩子」，隨即上傳原告與莊家慶抱在一起照片及小孩照片，而李女當下還回覆「你們好恩愛喔」等，由此認定李女已知莊男已婚，審酌她的財務及社會經驗後，判她應賠償對方10萬元。全案可上訴。

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