韓國瑜訪花博又遭追問2020　盧秀燕：已送他太陽餅了...

▲高雄市長韓國瑜在台中市長盧秀燕陪同下參觀花博。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜7日中午抵達台中市，在台中市長盧秀燕及多名市議員陪同下參觀花博外埔園區，從下車處到終點站智農館，短短300公尺走30分鐘，沿途民眾爭相拍照，大喊「韓國瑜、選總統、救台灣」，韓也不時向兩旁民眾揮手致意，針對是否參選總統一事，韓說，一切等他從美國回來之後，再好好和大家聊聊。

花博閉幕進入倒數計時，韓國瑜在盧秀燕邀請下，中午到台中參觀外埔園區，盧很開心的說，韓國瑜人氣很旺，請他來參觀不用錢，而且效果奇好，韓從下車處就一直受到參觀民眾熱情歡呼，主辦單位雖然安排解說人員講解園區各布點，但民眾勸進聲浪掩蓋過解說人員的聲音。

▲韓國瑜參觀花博，被熱情民眾包圍。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

韓國瑜從下車處開始沿路聽取解說人員講解，兩旁民眾大喊「韓國瑜、選總統」、「選總統、救台灣」，人氣之高，不輸國際巨星，韓也不時向民眾揮手致意。

針對吳朱會、吳王會時間延後一事，韓國瑜說，三位都是黨內大老，都很有經驗和觀念，而且都是老朋友了，溝通管道應該很暢通；若是黨中央有安排和吳主席碰面，他會去台北，不會讓吳來高雄。

今天是大甲媽起駕日子，很多有意角逐大位的藍綠大咖都前來參拜，韓國瑜再次強調，2020目前不在他的考量之內，目前當務之急還是拚經濟，和台中一起拚經濟，這次之所以來鎮瀾宮，是因為上次顏清標娶媳婦時，他沒空來

，所以顏再次邀約，他就安排時間來了。

▲韓國瑜參觀花博，兩旁民眾大喊選總統、救台灣。（圖／記者鄧木卿攝）

旁人問起盧秀燕是否會勸進韓國瑜選總統，盧語帶玄機的說，她已代表台中市民贈送韓太陽餅了，用意不言可喻。