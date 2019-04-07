影／「三重大老都吃屎」連千毅：這句是酸民說的　直播認「喝多了」前後說錯

▲連千毅直播澄清。（圖／翻攝自臉書）

突發中心／綜合報導

有黑道背景的「直播拍賣天王」連千毅在直播怒嗆，「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」，引發眾多弟兄不滿，眼看越鬧越大，連千毅急忙澄清，一切都是誤會，是自己酒喝多了。此外，他也於7日12點在臉書直播表示，真的很抱歉，昨天喝多了，不小心把順序搞錯。

有黑道背景的「直播拍賣天王」連千毅，在直播中被網友鬧場，6日找到該名網友，請他到「麥當勞吃漢堡」並開直播飆髒話。連在直播中說到，曾經在三重環河南路開過6槍，還嗆「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」。這些角頭的友人，看到影片後紛紛為角頭抱屈，在臉書上直接開嗆，還召集一批人馬在今天（7日）凌晨4時許，到疑似連位於台北市重慶南路的公司樓下叫囂，持鋁棒敲擊路面還施放2枚大龍炮，大喊「連千毅咧」。

對此，連千毅於7日中午開直播表示，「事情起因是因為，前幾天我直播1.6萬人觀看時，有酸民留言說，在三重都吃屎，還嗆說：信不信讓你上新聞，讓你做不了直播，啊昨天酸民找到了，是這年輕人說的，啊昨天真的大拍謝，我酒喝多，前後講錯，大家出去社會都有摩擦，但之前都有講清楚。其實是當初那個酸民嗆聲要整個三重地區去吃屎，而我是喝酒醉前後沒有講清楚，跟大家抱歉，真的是喝醉，造成大家不好觀感，真的很不好意思，真的說一聲抱歉，不好的示範，我以後會改進。」

直播一出，也吸引大批網友觀看，最高觀看人數也高達2.7萬人觀看。對此，連千毅也表示，這次真的很抱歉，希望這件事就告一段落，自己之後會再打電話去道歉。

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