　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／「三重大老都吃屎」連千毅：這句是酸民說的　直播認「喝多了」前後說錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 「三重大老都吃屎」惹怒三蘆弟兄！　連千毅「我喝多了」直播狂喊： 。（圖／翻攝自臉書）

▲連千毅直播澄清。（圖／翻攝自臉書）

突發中心／綜合報導

有黑道背景的「直播拍賣天王」連千毅在直播怒嗆，「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」，引發眾多弟兄不滿，眼看越鬧越大，連千毅急忙澄清，一切都是誤會，是自己酒喝多了。此外，他也於7日12點在臉書直播表示，真的很抱歉，昨天喝多了，不小心把順序搞錯。

有黑道背景的「直播拍賣天王」連千毅，在直播中被網友鬧場，6日找到該名網友，請他到「麥當勞吃漢堡」並開直播飆髒話。連在直播中說到，曾經在三重環河南路開過6槍，還嗆「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」。這些角頭的友人，看到影片後紛紛為角頭抱屈，在臉書上直接開嗆，還召集一批人馬在今天（7日）凌晨4時許，到疑似連位於台北市重慶南路的公司樓下叫囂，持鋁棒敲擊路面還施放2枚大龍炮，大喊「連千毅咧」。

對此，連千毅於7日中午開直播表示，「事情起因是因為，前幾天我直播1.6萬人觀看時，有酸民留言說，在三重都吃屎，還嗆說：信不信讓你上新聞，讓你做不了直播，啊昨天酸民找到了，是這年輕人說的，啊昨天真的大拍謝，我酒喝多，前後講錯，大家出去社會都有摩擦，但之前都有講清楚。其實是當初那個酸民嗆聲要整個三重地區去吃屎，而我是喝酒醉前後沒有講清楚，跟大家抱歉，真的是喝醉，造成大家不好觀感，真的很不好意思，真的說一聲抱歉，不好的示範，我以後會改進。」

直播一出，也吸引大批網友觀看，最高觀看人數也高達2.7萬人觀看。對此，連千毅也表示，這次真的很抱歉，希望這件事就告一段落，自己之後會再打電話去道歉。

【更多新聞】

「連生三個女兒」被丈夫狂嫌！2星期不說話　人妻淚訴：他有需求才碰我

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

ET快訊
鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍　邪惡肉色照曝光
連千毅竹聯幫堂主背景起底　直播戰績「6分鐘賣掉直升機」

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

「連生三個女兒」被丈夫狂嫌！2星期不說話　人妻淚訴：他有需求才碰我

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

1501張性愛照險曝光！　渣男「我要分享給朋友」：讓妳爸知道真面目

超商買「罐罐＋奶茶」！店員呆問：這樣配好吃嗎？　釣出網友一句話神解

國字＋注音文！小妹「73字告白」求買小雞手錶　1.8萬網萌翻：鴕鳥我也買

台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

在岸邊想好久...骨癌截肢男催油門衝入漁港溺斃　家屬淚崩

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

勇警狂奔600米肉身急攔自強號 拯救6旬臥軌男、上百名乘客

台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

在岸邊想好久...骨癌截肢男催油門衝入漁港溺斃　家屬淚崩

火場二樓「轟」一聲　台南市鬧區火警延燒5店面

影／直播主連千毅嗆「三重老大吃屎」　角頭看不下逆襲！5煞叫囂放砲被逮

影／「三重大老都吃屎」連千毅：這句是酸民說的　直播認「喝多了」前後說錯

部落男遭鏈鋸割傷大腿　救護人員徒步搬運4小時送醫

影／連千毅「三重大老吃屎」超猛經歷！最窮身上剩21塊...神逆轉2年還債6千萬

影／台南市中西區鬧市火警　濃煙駭人「整棟大樓不見」

海路慘虧改走陸路！狡猾嫌犯不敵海巡鷹眼　「1億元」私菸全查獲

TOYOTA無償釋出23,740項油電技術專利　只為提倡替代能源綠能車款

台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

噴防曬噴霧「差點沒命」！醫半途呼吸困難、臉唇發黑送醫

楊超越爆未成年同居「韓大眼暖男選手」　他按讚留言回2字…網驚呆

韓國瑜抵鎮瀾宮揮手笑稱：人民有錢　韓粉「揮舞國旗」大喊選總統

太妍「單穿中空內衣」仰躺！　男網友「邪惡角度」直盯左下角：鼻血噴了

麥可貝堅定離開《變形金剛6》團隊！　製片解密原因：我不怪他

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

羅智強宣布退出2020總統　要吳敦義承擔：別再凌遲韓國瑜

中職／桃猿墊底拜土地公求好運　洪總：再加油！

社會熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三..

即／台中大遠百墜落！女摔13樓..

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤..

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了..

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

談好純肉體關係…她試1次就暈船

三重大老都吃屎！　連千毅直播：..

即／台南市鬧市火警　濃煙駭人「..

最窮剩21塊！連千毅神逆轉....

張琍敏477字控：高雄有弊案…..

2天連3起魔神仔牽人？阿嬤倒草..

壽司老闆請吃龍蝦　迷昏千金女大..

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性..

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面