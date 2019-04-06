大甲媽7日起駕估計20多萬人湧入　如何不7pupu交通全攻略

▲一年一度的大甲媽遶境活動，7日晚上登場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽7日晚上10點起駕，往年從上午起就陸續有信徒前往參拜，一整天估計湧進2、30萬名民眾，大甲區道路狹窄，民眾最好利用接駁車、公車及火車前往，才不會因為塞車拜得7PUPU，台中市政府公布7日起駕日及16日回鑾日，都有接駁專車路線和時間，民眾不妨多加利用。

被列為世界三大宗教活動之一的大甲媽遶境，7日晚上10點起駕，16日回鑾，全程九天八夜，往年從起駕日當天上午起，就陸續從全國各地湧進信徒，今年又碰上大選年，包括總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、立委王金平、國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫、立法院長蘇嘉全及台中市長盧秀燕等藍綠大咖都到場，參拜人潮恐再創新高。

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▲台中市政府規劃大甲媽參拜接駁車。（圖／台中市政府提供）

2、30萬名民眾湧進道路狹窄的大甲，交通誓必大打結，台中市政府因應人潮、車潮，在起駕車和回鑾日兩天，都有規劃接駁車，台中往大甲方向，可在朝富停車場、秋紅谷(朝陽橋)站、朝馬站搭乘至大甲體育場，再轉中型巴士前往鎮瀾宮，上午11點即有班車，每20至30分鐘發車，回程仍在大甲體育場搭車返回市區，下午1點即有班車，每20至30分鐘一班。

若是自行開車，可停在美人山營區停車場，轉搭接駁車至大甲高中後，再步行前往鎮瀾宮；也可利用市區22條公車路線前往，包括台中客運93路、154路、157路、659路，巨業交通305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路，捷順交通811路，刷卡10公里免費及票價60元上限優惠。

此外，台鐵也有因應加開班次，大甲火車站南下加開時間，區間車晚上10點50分、11點22分、最後一班是11點28分，北上最後一班是莒光號11點48分。