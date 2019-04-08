王浩宇又批韓國瑜　王淺秋狠酸：他就是靠韓流發大財的人

▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

桃園市議員王浩宇7日深夜在臉書上發文「看數字，高雄，發大財了嗎？」並列出高雄市「公司登記狀況」觀察高雄整體經濟，包括批發零售、營建工程、製造業和旅遊餐飲業等行業，3個月內共減少了825家公司，對此高雄市新聞局長王淺秋則狠嗆王浩宇「他就是其中一位靠著韓流發大財的人」！請王專心市政；王淺秋並拿出數據，強調高雄設廠增加71家，包含土地增值稅和契稅，都比上年度同期高，房市交易是熱絡的。

針對桃園市議員王浩宇直批高雄經濟狀況甚至比過去更差，直言「他的拼經濟方向很可能根本錯了」，王淺秋不客氣地回應，大家說「韓流發大財」，王浩宇就是其中一位靠韓流發財的人，「靠挖高雄牆角、扯後腿，還有拿通告費的機會，知道他自己有需要曝光需要，但請專心自己市政，自己發財大家也要一起發財，不要擋人財路。」

▲高雄市長韓國瑜和桃園市議員王浩宇。（圖／資料圖片）

王淺秋表示，經濟部公告去年截止全國廢止有6千多家的企業登記，當中也有高雄，不過台北就減少1千7百多家，這是全國性趨勢，另外設廠登記，高雄增加71家，12月工廠歇業的部分，主要連續兩年工廠校正，只要是連續沒有營業或收入以及減稅紀錄，自動被廢止營業登記證，政府機關本來就會處理，高雄地方稅額是增加的，包含土地增值稅和契稅，都比上年度同期高，房市交易是熱絡的，因此還是有不少人看好高雄。