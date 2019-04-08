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影／清明回鄉祭拜！他一點火…「3個山頭＋墳墓」全燒成灰　網嚇：很有種

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▲▼趙男點火導致山頭和墳墓都陷入火海。（圖／翻攝自微博）

▲趙男點火導致山頭和墳墓都陷入火海。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

清明連假結束了，許多人都在昨（7）日返家準備開工，不過大陸卻有一群拼命的消防人員忙著救火，且火場地點竟然是在墓園。警方調查發現，原來是一名曾姓男子回鄉掃墓時，不慎引發火災，導致周邊至少3個山頭受到波及，數百畝的墓地和山林也都被燒個精光。

綜合陸媒報導，事件發生在四川省宜賓市珙縣，起火時間為昨（7）日中午的12點左右，曾男利用清明連假期間掃墓，卻不慎引起火警，火勢迅速蔓延，不僅燒了至少3個山頭，許多村民的墓地也同樣受到池魚之殃。經過該村的幹部和民警、輔警共同努力，火勢已撲滅，但為了避免死灰復燃，已經人工挖出隔離帶，後續掃除工作正加緊進行。

▲▼趙男點火導致山頭和墳墓都陷入火海。（圖／翻攝自微博）

報導指出，所幸此次祝融並未造成人員傷亡和房屋受損，但起火原因還有待釐清。據悉，當火勢擴散時，附近掃墓民眾都驚恐逃跑，部分民眾則大喊「墳都被燒啦！」目前曾男被處行政拘留2日，同行人員也將接受訓誡。

許多網友看完表示，「掃墓燒這燒那的，只不過是求心理安慰而已，你燒的那些東西死去的人真能收到？不過是封建迷信罷了」、「應該少焚香，改鮮花祭祀」、「燒多少就讓他賠多少」、「因為一個人的愚蠢，讓那麼多人為他付出，應該重判」、「四川森林才剛發生火災，現在又這樣，看來該嚴懲」、「這麼敏感的時間點放火，好有種」。

▼趙男不慎引起山林大火。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：清明,大火,山頭,墳墓,墓碑,祝融

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