她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險



▲杭州一名女子因腹痛掛急診，醫療團隊緊急應變，23分鐘內協助她順利產下男嬰。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸浙江杭州市一名女子日前因腹痛前往醫院掛急診，卻意外被診斷已臨盆並在短短23分鐘內自然產下一名男嬰。據了解，該名女子腹部未見明顯隆起，起初未被發現懷孕，所幸醫師憑藉臨床經驗判斷她出現規律性子宮收縮，立即啟動多科別聯合應變機制進行處置，最終母子均安。

根據《深圳晚報》與《紅星新聞》報導，事件發生於1月21日，地點為當地第903醫院，這名產婦為初次懷孕，平時月經週期不穩定且缺乏懷孕相關知識，整個孕期皆未察覺腹中已有胎兒。直至當日劇烈腹痛掛急診，才被診斷為「隱匿性懷孕」合併急產，屬於相當罕見的案例。

消息曝光後引發網路熱議，許多網友對母子平安表示祝福，也有不少人驚呼「竟然有人生了才知道懷孕」，甚至有留言稱羨未經歷孕吐、水腫等孕期不適。不過，也有醫師強調，這類情況雖然罕見，但潛藏不少風險，絕不可輕忽。

醫學上所稱的「隱匿性懷孕」，是指女性直到懷孕末期，甚至進入分娩階段才察覺懷孕的狀況，最常見於體型較豐腴、月經不規則或對身體變化較不敏感的初產婦。由於無法及早發現與管理，這類孕婦通常未接受產前檢查，也未補充營養或調整生活習慣，恐導致胎兒面臨營養不良、生長遲滯甚至發育異常的風險。

此外，分娩時若胎兒姿勢不利，或醫療人員未能即時介入，也可能導致胎盤排出困難、子宮出血過多，甚至增加剖腹產風險。醫界指出，儘管這類案例相對少見，女性仍應重視身體變化，若出現經期異常、體重變化或腹部不適等情況，應儘速就醫進行婦產科檢查，以降低健康風險。該起案例雖最終結果良好，但專家提醒，「隱性懷孕不是幸運，而是警訊」。建立正確的健康知識、規律進行身體檢查，是每位女性應有的基本自我照護行為。

延伸閱讀

▸ 日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！

▸ Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿

▸ 原始連結