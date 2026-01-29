　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

杭州一名女子因腹痛掛急診，醫療團隊緊急應變，23分鐘內協助她順利產下男嬰。（圖／翻攝自紅星新聞）
▲杭州一名女子因腹痛掛急診，醫療團隊緊急應變，23分鐘內協助她順利產下男嬰。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸浙江杭州市一名女子日前因腹痛前往醫院掛急診，卻意外被診斷已臨盆並在短短23分鐘內自然產下一名男嬰。據了解，該名女子腹部未見明顯隆起，起初未被發現懷孕，所幸醫師憑藉臨床經驗判斷她出現規律性子宮收縮，立即啟動多科別聯合應變機制進行處置，最終母子均安。

根據《深圳晚報》與《紅星新聞》報導，事件發生於1月21日，地點為當地第903醫院，這名產婦為初次懷孕，平時月經週期不穩定且缺乏懷孕相關知識，整個孕期皆未察覺腹中已有胎兒。直至當日劇烈腹痛掛急診，才被診斷為「隱匿性懷孕」合併急產，屬於相當罕見的案例。

消息曝光後引發網路熱議，許多網友對母子平安表示祝福，也有不少人驚呼「竟然有人生了才知道懷孕」，甚至有留言稱羨未經歷孕吐、水腫等孕期不適。不過，也有醫師強調，這類情況雖然罕見，但潛藏不少風險，絕不可輕忽。

醫學上所稱的「隱匿性懷孕」，是指女性直到懷孕末期，甚至進入分娩階段才察覺懷孕的狀況，最常見於體型較豐腴、月經不規則或對身體變化較不敏感的初產婦。由於無法及早發現與管理，這類孕婦通常未接受產前檢查，也未補充營養或調整生活習慣，恐導致胎兒面臨營養不良、生長遲滯甚至發育異常的風險。

此外，分娩時若胎兒姿勢不利，或醫療人員未能即時介入，也可能導致胎盤排出困難、子宮出血過多，甚至增加剖腹產風險。醫界指出，儘管這類案例相對少見，女性仍應重視身體變化，若出現經期異常、體重變化或腹部不適等情況，應儘速就醫進行婦產科檢查，以降低健康風險。該起案例雖最終結果良好，但專家提醒，「隱性懷孕不是幸運，而是警訊」。建立正確的健康知識、規律進行身體檢查，是每位女性應有的基本自我照護行為。

延伸閱讀
日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋　對路人暴氣：不要拍了！
Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭議不斷　賓賓哥又出事了！
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

國共智庫交流　陸委會：誰去也改變不了中共消滅中華民國目標

李貞秀尚未放棄中國籍　陸委會：申請不是「用嘴巴說」要看文件

陸屁孩玩過頭慘卡在「財神爺懷裡」　消防員狂擠護手霜救援

張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

習近平與英首相會面　談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

2檢察官赴陸旅遊遭盤問　陸委會：國安直接進旅館房間！

阿里自研AI晶片「真武」亮相　陸媒：性能與輝達H20相當

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

國共智庫交流　陸委會：誰去也改變不了中共消滅中華民國目標

李貞秀尚未放棄中國籍　陸委會：申請不是「用嘴巴說」要看文件

陸屁孩玩過頭慘卡在「財神爺懷裡」　消防員狂擠護手霜救援

張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

習近平與英首相會面　談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

2檢察官赴陸旅遊遭盤問　陸委會：國安直接進旅館房間！

阿里自研AI晶片「真武」亮相　陸媒：性能與輝達H20相當

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

大陸熱門新聞

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

陸退役軍人跳江救人身亡　未婚妻崩潰：婚禮快到了

金價暴漲！她賣300g黃金「變現135萬」

殲-20A量產型完全體公開 黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

李貞秀未放棄中國籍　陸委會：申請不是用嘴巴說

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷 4萬人排隊領現...金額破百億元

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜 呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅

劉強東返家鄉大放送 上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面