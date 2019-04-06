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風景區出現6萬墓碑！　青島嶗山風景區成非法墳墓集中地

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▲▼風景區出現6萬墳墓！　青島嶗山風景區成非法墳墓集中地。（圖／中國之聲）

▲嶗山風景區內有6萬多個非法墳墓。（圖／中國之聲）

大陸中心／綜合報導

位於青島，擁有「海上第一名山」之稱的嶗山風景區，近日被居民揭發有6萬多座非法墳墓，風景區內散亂分佈著大量違規建造的墓地，還有村子出現「買賣寶地」的生意。青島市嶗山區政府對此回應，有關非法買賣墓地的問題，將按照相關規定嚴厲查處。

根據了解，青島嶗山風景區為國家5A級風景區，是大陸國務院首批審定公佈的國家重點風景名勝區之一。沿著嶗山景區內的道路由西向東行駛，一邊是開闊的海景，另一邊則是鬱鬱蔥蔥的山林。

▲▼▲▼嶗山風景區位於青島，擁有「海上第一名山」之稱。（圖／CFP）

▲嶗山風景區位於青島，擁有「海上第一名山」之稱。（圖／CFP）

《中國之聲》報導指出，當地的居民投訴，景區內有大量違規建造的墳墓，「沿著這條旅遊專用路開過去，旁邊的山林裡就有很多違規建造的墳墓」。從石碑的上年份可以發現，這些非法墳地的建造日期橫跨1997年到2018年，很多墓碑旁的祭祀用品，看起來才剛放下沒多久。

從山林上空拍攝的圖片及影片來看，墳墓幾乎都被山林遮蓋難以察覺。投訴居民指出，「這些山林裡埋葬的主要是附近村民去世的家屬，也有少部分外地來的。我們當地人隨便找個地方，就埋山上了。前幾年隨便，去年開始不允許了，要求把墳頭平了」。

▲▼風景區出現6萬墳墓！　青島嶗山風景區成非法墳墓集中地。（圖／中國之聲）

▲嶗山風景區空拍畫面。（圖／中國之聲）

根據大陸殯葬管理條例規定，任何單位和個人未經批准，是不允許擅自興建殯葬設施的。且禁止在耕地、林地、城市公園、風景名勝區和文物保護區等地建造墳墓。未經審批砍伐林木，毀林挖山，更違反森林法、環境保護法等相關規定。

有關買賣墓地的情況，村民表示，「沙子口那邊，小一點的6萬塊錢（人民幣，下同）。在山里面；王戈莊那邊，買的是家族式的，一兩百坪，從村民手買能便宜，通過途徑（仲介）過手，得好幾十萬」。

▲▼風景區出現6萬墳墓！　青島嶗山風景區成非法墳墓集中地。（圖／中國之聲）

▲墳墓與樹木距離近，常有掃墓意外引燃山林的意外傳出。（圖／中國之聲）

在2018年3月嶗山區民政局局長王紹美在就曾指出，嶗山區共有600多處、6萬多座墳墓，散亂分佈於山區、林地。部分居民受傳統觀念影響，仍習慣在辦理喪事時講排場、比闊氣，習慣在墳墓周邊及道路兩側、居民樓院等地拋撒、焚燒祭祀用品。一年過去，這種違規建造墳墓的風氣仍未禁絕。

對此，王紹美回應，多年來嶗山區一直致力於散亂墓地的整治，推動殯葬改革，截至目前，已建成4處「懷念堂」，集中安葬563個新逝者骨灰，沒有新增墓地，下一步，將對非法買賣墓地問題進行進一步排查，對發現的問題依法依規嚴肅查處。

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關鍵字：青島,嶗山風景區,墳墓,墓園,墓碑

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