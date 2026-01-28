　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

殲-20A量產型完全體公開　黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

記者魏有德／綜合報導

大陸軍工企業，也是解放軍空軍隱形戰機殲-20的搖籃「成都飛機工業集團」近日釋出數架殲-20A「黃皮機」集體滑行試飛的影像，被外界解讀為象徵殲-20A正式進入量產階段。值得注意的是，有軍事分析人員從殲-20A黃皮機尾部構造判斷，該機體採用大陸自研自製的渦扇-15「峨眉」發動機，也被視為核心部件升級的「完全體」。

▲殲-20A黃皮機試飛。（圖／翻攝微博）

▲殲-20A黃皮機試飛。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，1月24日，航空工業成飛通過官方渠道展示了多架處於出廠試飛狀態的「黃皮」殲-20A戰鬥機，其中，包含配備渦扇-15發動機的量產型號。這是成飛首次大規模展示尚未塗裝正式空軍迷彩的殲-20A戰機，引發了軍事觀察家的廣泛關注。

▲殲-20A黃皮機試飛。（圖／翻攝微博）

畫面中，多架殲-20A陸續從機庫中出現，排列在跑道上，機身塗有黃色環氧富鋅底漆，便於試飛人員跟蹤觀察，同時，「黃皮機」也象徵戰機已完成主體結構，正處於出廠前的最後測試階段，待通過所有測試，便可返廠塗上正式的低可視化塗裝，交付部隊使用。

由於畫面中出現數架殲-20A黃皮機，幾乎可以視為批量生產的狀態，而這批殲-20黃皮機機身前段較早期量產型的殲-20戰機更為粗壯，被軍迷戲稱為「粗脖子」型殲-20。

▲殲-20A黃皮機試飛。（圖／翻攝微博）

分析稱，此設計為座艙脊線曲面的加高優化，能完成逆壓梯度的優化，降低跨音速飛行時的阻力，同時，優化的氣動設計降低飛行油耗，還增加座艙容積，可提供更多空間擺放先進電子設備。

值得注意的是，部分殲-20A已換裝渦扇-15發動機，據稱推力可達到18.5噸，推重比超過10，使得殲-20A能處於不開加力的情況下，具備1.8馬赫的超音速飛行能力，相較於之前只能「間歇性」超音速飛行的殲-20，呈現出整體實力跨越。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空拍機投毒！　張美阿嬤農場發聲：兒子是巨嬰
一堆人模仿霍諾德攀爬101　起點處「拉封鎖線」
柯文哲有工作了！　民眾黨宣布新人事
台中女被房東趕出門！　帶1歲兒搭帳篷睡公園
沒讓座！　68歲男北捷狠揍20歲男
刮刮樂大獎連發！　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢中百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

殲-20A量產型完全體公開　黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

回家過年就被逼問！　陸不當「催婚催生恐被處2年有期徒刑」

美在台設彈藥測試場　國台辦：毀害台變「地雷島」最終百姓受害

上車舞注意！　陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

外媒指台最危險區！賴稱企業佈局全球　國台辦：奉送產業換外部歡心

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

殲-20A量產型完全體公開　黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

回家過年就被逼問！　陸不當「催婚催生恐被處2年有期徒刑」

美在台設彈藥測試場　國台辦：毀害台變「地雷島」最終百姓受害

上車舞注意！　陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

外媒指台最危險區！賴稱企業佈局全球　國台辦：奉送產業換外部歡心

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

建物展延開工6個月飆3.9萬戶　信義：「土方之亂」後恐加遽

企業資本支出大增...是明牌？！　半導體鏈爆成長訊號

加速校園污水接管　台南投入2.3億元將完成31校工程

台美關稅底定工具機廠按讚　整機到傳動產業再升級

高市早苗喊「國會沒過半就下台」　王鴻薇酸：反觀賴清德選輸翻桌

DFA是一把「雙面刃」！鄭宗哲更篤定留美繼續打拚：最好的我還沒到

「白化嬌客」彰化現蹤！白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

台股封關不封頂！開門見喜遍地開花　挑戰最猛元月漲點！

過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

謝金河：低基期股窗外有藍天　悟蔡明興的魚尾巴理論

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

大陸熱門新聞

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

小米店員現場示範手機抗摔 雙手一放尷尬了！螢幕真的裂開

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

絕世好尪中3770萬全給老婆　隔天繼續上班

銀價瘋漲！陸多家飾品店老闆嘆：關店了

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

老虎進村叼走愛犬　被吃到剩骨骸

陸外交部再嗆日方：停止操弄台灣問題

赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

上車舞注意！ 陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋 7人共餐結單3600元

回家過年就被逼問！陸催婚催生恐遭判刑

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號 7秒影片吸粉55萬觀看

更多熱門

相關新聞

山東艦入塢改造迎接殲-35

山東艦入塢改造迎接殲-35

中國第一艘自主研製航母山東艦傳出，近日已經進入海南島三亞市榆林海軍基地的乾船塢，進行維修和維護工作。外界普遍認為，此次的入塢很可能是要跟上遼寧艦的腳步，進行殲-35隱身戰機的適配性改造，藉以提升綜合作戰能力。

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

殲-50空中放油拚2028交付

殲-50空中放油拚2028交付

1400艘漁船排陣320公里「演練奪島」

1400艘漁船排陣320公里「演練奪島」

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

關鍵字：

殲-20A渦扇-15黃皮機成都飛機量產大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

陳漢典收到紅包了！

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面