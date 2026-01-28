殲-20A量產型完全體公開　黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

記者魏有德／綜合報導

大陸軍工企業，也是解放軍空軍隱形戰機殲-20的搖籃「成都飛機工業集團」近日釋出數架殲-20A「黃皮機」集體滑行試飛的影像，被外界解讀為象徵殲-20A正式進入量產階段。值得注意的是，有軍事分析人員從殲-20A黃皮機尾部構造判斷，該機體採用大陸自研自製的渦扇-15「峨眉」發動機，也被視為核心部件升級的「完全體」。

▲殲-20A黃皮機試飛。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，1月24日，航空工業成飛通過官方渠道展示了多架處於出廠試飛狀態的「黃皮」殲-20A戰鬥機，其中，包含配備渦扇-15發動機的量產型號。這是成飛首次大規模展示尚未塗裝正式空軍迷彩的殲-20A戰機，引發了軍事觀察家的廣泛關注。

畫面中，多架殲-20A陸續從機庫中出現，排列在跑道上，機身塗有黃色環氧富鋅底漆，便於試飛人員跟蹤觀察，同時，「黃皮機」也象徵戰機已完成主體結構，正處於出廠前的最後測試階段，待通過所有測試，便可返廠塗上正式的低可視化塗裝，交付部隊使用。

由於畫面中出現數架殲-20A黃皮機，幾乎可以視為批量生產的狀態，而這批殲-20黃皮機機身前段較早期量產型的殲-20戰機更為粗壯，被軍迷戲稱為「粗脖子」型殲-20。

分析稱，此設計為座艙脊線曲面的加高優化，能完成逆壓梯度的優化，降低跨音速飛行時的阻力，同時，優化的氣動設計降低飛行油耗，還增加座艙容積，可提供更多空間擺放先進電子設備。

值得注意的是，部分殲-20A已換裝渦扇-15發動機，據稱推力可達到18.5噸，推重比超過10，使得殲-20A能處於不開加力的情況下，具備1.8馬赫的超音速飛行能力，相較於之前只能「間歇性」超音速飛行的殲-20，呈現出整體實力跨越。