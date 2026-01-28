金銀價暴漲！　陸女賣300g黃金、20條銀條「變現超360萬元」

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內貴金屬價格近日受國際價格影響，出現連日漲幅。河南鄭州一名女子趁金價創高之際，賣出早年低價購入的300克黃金，短時間內套現30多萬元（人民幣，下同，約台幣135萬元），不僅如此，隨著銀價飆漲，她還賣出20多條銀條，變現50多萬元（約台幣225萬元），引起投資者熱議。

據《都市報導》報導，該名女子透露，自己是在金價相對低迷時期，分批買入數百克黃金，並未急於出手，直到2026年1月，中國金飾克價一路上衝，突破每克1620元的歷史高位後，她選擇先行賣出300克黃金，成功兌現超過30萬元現金。她直言，操作原則就是「低位囤貨，高位套現」，並未一次全數出清。

▲女子賣出300g金手鐲、20多條銀條。（圖／翻攝自微博）



該名女子在變現的同時，店內同樣有多名買家正在購入銀條。其中一名買家表示，自己看準貴金屬漲幅，一次性購買了14條銀條，直接現場轉帳50萬元。

報導指出，近期中國黃金市場波動劇烈，短短10天內，金飾克價累計上漲185元（約台幣1283元），單日最高漲幅甚至達37元，屬於中國國內黃金交易市場少見的急漲行情。金價快速拉升，也直接推高民眾買賣意願，市場交投明顯活絡。

▲一次購買14條銀條的男子。（圖／翻攝自微博）

從長期來看，金價漲勢更為明顯。以實體金飾為例，2019年一只約30克的金手鐲價格約1萬元，至2026年已突破3萬元；金條回購價方面，2022年約每克544元，至今已來到每克1020元至1400元區間，漲幅相當可觀。

不僅賣金的顧客增加，買盤同樣熱絡，有民眾選擇趁高點賣出部分黃金，鎖定獲利。業者表示，近期店內「買與賣同步升溫」，顯示市場情緒偏向積極。

不過，報導也提醒，金價短期大幅波動，背後受國際局勢、貨幣政策與資金流向等多重因素影響，投資仍存在不確定性。相關人士呼籲，民眾進場前應審慎評估自身風險承受能力，避免因追高而承擔過大波動風險。