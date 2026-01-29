31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎



▲大陸福建省1名31歲汪姓女子歷經8年備孕之路，終於迎來新生命，成功產下1子。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸福建省1名31歲汪姓女子歷經8年備孕之路，終於迎來新生命，成功產下1子。這段漫長求子的過程中，她曾4度懷孕卻全部以流產告終，期間還因胎盤植入接受4次手術，身心承受極大壓力。然而，令人不解的是，夫妻雙方多次接受常規檢查，結果均顯示「未見明顯異常」，讓求孕失敗的原因一度成謎。

綜合陸媒報導，轉機出現在專家團隊重新梳理汪女士的完整病史與檢驗報告後。醫師發現，她的抗核抗體（ANA）呈邊界陽性，滴度達1：320。醫師解釋，抗核抗體原本是免疫系統中的「哨兵」，負責辨識外來病原體，但當其異常升高時，可能出現「誤判」，將自身組織甚至胚胎視為攻擊對象。

醫師指出，這正是導致汪女士反覆流產的關鍵原因。臨床研究顯示，ANA陽性與反覆性流產及不孕症密切相關，當滴度偏高時，免疫系統可能過度活躍，干擾胚胎著床或破壞子宮內膜的容受性，進而增加早期流產風險。

在確認病因後，醫療團隊為汪女士制定個人化的免疫調節與孕期監測方案，從備孕期即開始介入治療。透過精準醫療與密切追蹤，她順利自然受孕，並平安度過過去最容易流產的妊娠早期階段。

最終，汪女士成功分娩，圓了長達8年的母親夢。醫師提醒，對於多次流產或久備不孕的女性，若常規檢查無法找出原因，應進一步評估免疫相關指標，及早發現潛在風險，為好孕爭取更多可能。

延伸閱讀

▸ 小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

▸ 日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹

▸ 原始連結