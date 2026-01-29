2檢察官赴陸旅遊遭盤問　陸委會：國安直接進旅館房間！

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會29日表示，有兩名檢察官1月初赴中國大陸旅遊時，遭陸方國安人員至下榻旅館盤查，訊問包含服務機關資訊、兩岸共打等資訊，還要求兩人加入微信帳號，互通聯繫。

陸委會副主委、發言人梁文傑提到，最近接獲通報，有兩名檢察官在今年1月初赴河南旅遊期間，遭當地國安人員至下榻旅館盤查詢問，內容包含在服務機關的職位、兩岸共同打擊犯罪的資訊等。

梁文傑指出，對方甚至掌握兩名檢察官分發至機關的任職時間，工作的地點與職稱等個人資料，也要求兩人加入微信帳號，以互通聯繫，「幸好，兩名檢察官都有警覺，拒絕中共國安人員的要求。」

梁文傑說，公務員不要認為自己沒有接觸國安機密，或是職務還不夠高，就認為赴陸沒有遭到監控、調查的風險，「公務員赴陸遭中共約談、盤查等，都令中共能建立我方公務機關詳細的資料庫。」

梁文傑強調，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識，及防備心的弱點，不斷擴大對台滲透網路，「全台公務員，赴陸切勿透露機關組織相關資料，尤其機關同事的個人資料，及自己正在從事的職務，若遇到異常情況，回台一定要依照規定通報。」

另外，對於遭盤問的檢察官是否參與偵辦國安、共諜等敏感案件，梁文傑回應，據目前所知，相關檢察官並未參與敏感案件，且都是新進的檢察官。