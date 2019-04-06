全台最大！葉家15代8000人衝新屋掃墓　「子孫人海」追思祖宗第一代五子

▲全台最大場！葉家15代8000人衝新屋掃墓，大合唱「葉五美頌」。（圖／翻攝葉氏宗親會臉書）



地方中心／桃園報導

清明祭祖，號稱全台規模最大的一場典禮就在桃園，葉氏祖祠「葉五美公祠」坐落新屋區，葉春日公家族傳承超過15代，每年都有大批宗親的子孫前往掃墓，5日有8000名派下各房子孫遠從美國、巴西、澳洲、日本等地搭機返台，今年甚至找人創作祭祖樂曲「葉五美頌」，近萬人齊唱給祖先聽，壯觀空拍畫面曝光，引發網友熱烈討論。

大片祭品多到貢桌擺不下，鋪滿地面，8000人湧進祖祠，每年清明都能看到新屋葉家為了追思祭祖，號召各地子孫返鄉，光是燒金銀財寶就燒了好幾個小時，壯觀場人讓人驚嘆。葉春日公派下協進會今年還特別將附近休耕稻田整理出好幾塊當停車場，容納到場至少1400輛車。

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▼葉家大合唱「葉五美頌」。（圖／王秀英臉書提供）



▼「葉五美頌」追思祖宗。



協進會表示，葉氏宗親來台始祖為葉春日，清朝雍正13年（西元1735年）便遷台，至今已有超過280年歷史，超過15代，30年前家組為祭祖，興建5層樓高的葉五美公祖塔及祠堂。

協進會進一步說明，葉春日當初帶著兒子葉特鳳來台開墾，後來到新屋大年欄，也是現今的永興里生根，生下大榮、大華、大富、大貴、大春等5名兒子，春在客家話、閩南語有餘之意，「榮華富貴有餘」5房象徵「人間五大美事」。200多年來家族開枝散葉，海內外都有後代子孫，子孫感念第一代五子打下穩固根基，尊稱為葉五美公。

葉五美公祠春祭清明節當天有約8000多人到場，不少遠從美國、澳洲、巴西、日本、東南亞等地的子孫兩代、三代一起回來，旅居美國的葉家成員就說自己每一年都來，1972年離開台灣，已經83歲了，但「慎終追遠就是祭祖，愛自己的根。」也有後代說，爸爸原本是籌建主委，貢獻葉家很多，「我們子孫都必定到齊，全部到齊。」

協進會表示，今年特別請人創作祭祖曲，特別舉辦萬人合唱「葉五美頌」祭祖樂曲，「能夠團結、凝聚我們感情，讓後代子孫一代傳一代。」還可望明年要拚同姓氏、同血緣、同時間、同地點萬人掃墓的金氏世界紀錄。

▼葉家遷來台超過280年傳承15代，子孫每年清明齊聚新屋祭祖。

