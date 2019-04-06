清明掃墓！嬸嬸狂炫兒女：國中第一名畢業　她冷揭報應「被退學了」全場安靜

▲清明回家掃墓，也免不了被親戚比較。示意圖，與本文無關。（圖／宜蘭縣消防局提供）

網搜小組／綜合報導

「真的只有一個『爽』字！」一名女網友5日清明節回家鄉掃墓，沒意外地再次看見親戚間的「比武大會」，聽著嬸嬸不斷讚揚自己兒子段考第幾名，女兒國中第一名畢業等事，還拖出她外甥來做比較，氣得她直接神回「還不是被退學」，嬸嬸立刻吃鱉閉嘴，全場瞬間安靜。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，看著三大姑、四大嬸各種攀比的混合賽，連續2天睡眠不足的她，累到她連嘴都不想嘴，蹲在祖祠前地上玩螳螂，但隨後就看見嬸嬸砲火轉向她大姊猛嗆，「妳兒子這次考得怎樣？我兒子這次年級段考......」不斷吹噓與比較。

▲有親戚的地方，就是一場戰爭。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

一聽見平常最黏她的寶貝外甥也被拉進戰場，疲累的她立刻披上戰袍回嘴嬸嬸，「孩子品性端正比較重要吧！讀書好有屁用！」，剛講完就被大姊拉衣襬示意別再講，但平日在親戚前都是維持白目形象的她，這次整個火力全開。

她再補刀嗆，她根本沒說錯，本來就人品比較重要，嬸嬸之前不是一直拿女兒出來比較成績，說什麼國中第一名畢業，「有多好、多好......然後呢？結果被嬸嬸壓力逼到一上高中就被學校退學了。」她這一嗆，全場瞬間寂靜，嬸嬸都結屎臉了。

她無奈說，她就是白目沒辦法，當初姊姊大女兒也是被嬸嬸拿出來比較，害得孩子個性變得比較縮，「我真的很討厭拿孩子來比較的，為毛不比較自己的成就？要比孩子？反正我在親戚心中都是白目形象，嗆完真的只有一個『爽』字！」

▲從在學時期一路出社會，一定都會被親戚拿出來嘴砲。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

嬸嬸吃鱉的嘴臉，讓網友讚爆說，「有些人不嘴就不會停」、「蟲子比親戚可愛多了」、「勾起我童年不好的回憶，就是因為有這種人，才會害我國小考試經常吃竹筍炒肉絲」、「真的討厭比來比去！連長相也要說，真的會考驗EQ」、「我媽也很愛拿別人小孩來比，從小到大都這樣，我都自帶耳朵關閉功能」。

也有一名男網友分享自己經驗說，當年也是有個親戚很愛比較，他求學時期成績比較差，親戚就不斷拿小孩在他前面炫，出社會後，對方又再炫孩子在上市公司上班，月薪4萬多前途光明，「後來有點諷刺的問我薪水多少，我直接回『不多啦，要繳的所得稅比你兒子月薪還多1萬就是了。』連我老爸都偷偷對我比讚」

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