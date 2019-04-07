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吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞全扔地：過來撿　他忍淚照做…網掀論戰

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▲▼服務生,非典型就業,服務業,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲服務生難過地分享自己遭遇奧客過程。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

「妳在自己小孩面前做最壞榜樣，真可憐！」一名網友在臉書分享，自己在自助餐廳做服務生，某天他發現一位大媽把甜點偷偷收進包包裡，他急忙上前制止，想不到對方竟然惱羞，「開始把偷打包的食物『一個一個』往地上丟，之後連盤子都故意摔破」。雖然心裡不滿，但原po仍忍辱照做，讓網友掀起論戰。

這名香港服務生在臉書社團「西客之道 Hispitality Secret」上分享，曾經接待過一組「有大有小」的客人，在他們快吃完的時候，發現該桌的媽媽拿了不少甜點放在桌上，之後再偷偷用紙巾蓋住，計畫「有得吃又有得拿」。

原po說，「我已經在她面前微笑一下，提醒她『我都看到了』，但她卻在我轉頭後明目張膽收進包包裡，我只好輕聲細語上前制止，『不可以帶走食物』。」

▼吃到飽餐廳大多都不允許客人將食物打包帶走。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

不料對方回完一聲「喔」之後，大約10秒左右，開始把偷打包的食物「假裝不小心」地丟地上，「啊！不好意思，我失手把食物掉到地上了。」原po只好無奈上前清理，但大媽卻變本加厲，直接在他面前，把食物一個一個扔下來說「幫我清」。

服務生清完以後問道，「還有什麼需要嗎？」大媽不屑地回「暫時沒有」，但他一轉頭，大媽就開始要求「遞水、遞餐巾、遞吸管」，最扯的是，結帳離開前又「不小心」將一個盤子摔在地上要他收拾。原po憤怒表示，「雖然這是我工作的一部分，但你影響到其他人，你以為這樣很威嗎？妳2個子女也真可憐，直接看著妳有樣學樣。」

▼餐廳服務生都很常遇到千奇百怪的客人。（示意圖／路透）

服務生示意圖（圖／路透）

網友看完紛紛說，「你的EQ真高」、「玩弄食物下地獄」、「叫她賠盤子啦」、「忍耐力真的好強」、「又有垃圾人，還生下一代」；不過也有人說，「自己作賤自己，怪不得別人」、「你幹嘛要幫她清，應該直接請她離開啊」、「要是我就『不小心』潑水到大媽身上」、「可以報警好嗎？」。

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關鍵字：吃到飽,buffet,大媽,奧客,打包,服務生

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