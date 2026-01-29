　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸無人島「守島女」爆紅　棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

▲岳麗（栗子）離開北京到浙江無人島「守島」，展現出的愜意生活引起外界關注。（圖／翻攝都市快報）

▲岳麗（栗子）離開北京到無人島「守島」，展現出的愜意生活引起外界關注。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

從滿是喧囂擾攘的北京房產業轉身走進浙江舟山外海無人島，一名80後女子「栗子」的「守島」日常，因滿滿海鮮與恬適的獨居生活近日在網路爆紅。栗子選擇放下城市節奏，成為當地養殖基地管理員，在強風暴雨與孤島環境中工作與生活，呈現出截然不同的人生選擇，引起外界關注。

《都市快報》報導，最近，北京姑娘栗子在舟山東寨島「守島」的視頻（影片）爆火，因為每天能收穫一大堆海鮮，被眾多網友羨慕，覺得她在島上過著神仙日子。

▲岳麗（栗子）離開北京到浙江無人島「守島」，展現出的愜意生活引起外界關注。（圖／翻攝都市快報）

栗子在影片中陳述著，「每天最期待的時間又來了，看看今天的收穫。」在海邊，栗子熟練地拉上一隻拋在海裡的蟹籠，裡面是十多隻張牙舞爪的石蟹，而且個頭都很大。一些網友充滿好奇地留言稱，「這是什麼地方？螃蟹還挺大」；「好想去那裡一起抓螃蟹」。

栗子本名岳麗，是一名80後女子，曾在北京從事房地產工作20年，然而，她因工作壓力請假到舟山旅遊，偶然看到東寨島養殖基地招聘質檢管理員，隨即拋下大城市的一切，留下來工作。

▲岳麗（栗子）離開北京到浙江無人島「守島」，展現出的愜意生活引起外界關注。（圖／翻攝都市快報）

東寨島距離岱山本島約38公里，為常年無人居住的海島，她的工作內容包括巡檢養殖設備、記錄水溫與氣溫等環境數據，並監測魚類生長狀況，工時相對彈性。

工作之餘，她將海釣、趕海與料理海鮮的日常拍成影片上傳社群平台，畫面中，她在海風中釣魚、現抓現煮，在岸上休憩，成為不少網友嚮往的生活樣貌，但她也坦言，實際上，守島生活並不輕鬆。

▲岳麗（栗子）離開北京到浙江無人島「守島」，展現出的愜意生活引起外界關注。（圖／翻攝都市快報）

岳麗表示，上島近一個月，真正風平浪靜的日子不到五天，多數時間伴隨強風與暴雨，遇到九級風時甚至無法生火做飯，此外，在簡易帳篷廚房漏雨、夜晚出沒的老鼠，都是岳麗必須面對的日常。

趕海浙江無人島守島生活舟山海鮮

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

