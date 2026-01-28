　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

騙不到榜一大哥了？　中國官方下令禁抖音團播主「過度美顏」

▲先前爆紅的上車舞就是以團播形式。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲先前爆紅的上車舞就是以團播形式聞名。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

中國網路直播產業近日再迎重要規範。針對近年快速擴張的「抖音團體直播（團播）」生態，官方首度推出統一營運標準，明確劃出內容與經營紅線，包括不得濃妝豔抹、過度磨皮美顏，不得以暗示性方式誘導消費，並對表演時長、互動方式與未成年人保護提出具體要求，引發業界與觀眾高度關注。

▲抖音直播主在進行間大多都會加上特效。（圖／翻攝自抖音）

▲抖音直播主在進行間，大多都會加上特效。（圖／翻攝自抖音）

據《紅星新聞》報導，近日，中國國家市場監督管理總局正式批准發布國家標準《網路表演經紀機構營運服務要求》，由相關主管部門指導，中國演出產業協會組織起草的《網路表演團體直播營運管理要求（以下簡稱《要求》）》也同步公布，並於本月27日起正式實施。這是中國首份專門針對團體直播營運的管理標準，標誌團播產業正式進入制度化管理階段。

新規明確指出，團播表演過程中，不得以濃妝豔抹、誇張造型或過度美顏博取流量，也不得透過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導使用者消費，更禁止組織粉絲進行打賞排名、攀比等行為。在才藝呈現方面，規定單次舞蹈展示須包含完整動作組合，時長不得低於2分鐘，避免碎片化、快閃式表演取代內容本身。'

▲▼抖音「磨皮美顏」時常引起討論。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼抖音「磨皮美顏」功能時常引起討論。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼中國官方下令禁抖音團播主「過度美顏」。（圖／翻攝自小紅書）

報導引述，中國演出行業協會與短影音平台發布的《2025中國網路表演行業團體直播業務現狀與發展情況分析報告》指出，2025年團播日均開播房間數約8000個，涉足團播業務的公會已超過3500家，占整體公會數量近12%，年增幅超過16%，顯示團播已成為直播產業的重要分支。

重慶大學新聞學院教授、博導劉海明受訪表示，團播因互動性強、PK元素明顯，近年受到大量用戶青睞，但也更容易出現內容越界與商業誘導問題，《要求》的制定，正是為團播內容劃出清楚紅線，讓其在更規範、健康的框架下發展，並為專業表演團體進場提供制度保障。

▲團播也免不了美顏加持。（圖／翻攝自小紅書）

▲團播也免不了美顏加持。（圖／翻攝自小紅書）

根據《要求》定義，團體直播是由3名以上網路主播共同進行的網路表演活動，相關規範從機構資質、人員管理、內容呈現、服化道、技術手段到安全保障，皆有明確要求。抖音平台人員指出，團播最早可追溯至2020年，起初由線下演出團體嘗試轉向線上，2023年至2024年間進入快速複製與擴張階段，部分公會以「拿場地、招人、開團、變現」模式迅速放大規模。

在實務層面，新規對表演細節影響不小。遼寧大連的上班族高先生受訪表示，近年不少團播為吸引關注，刻意加快節奏、強化PK或特效，新規要求單次舞蹈展示至少2分鐘，勢必迫使不少團播調整既有直播模式，「不能再十幾秒就換人，對內容設計影響很大」。

▲團播美顏前後對比。（圖／翻攝自小紅書）

▲團播美顏前後對比。（圖／翻攝自小紅書）

值得注意的是，《要求》由多家平台與MCN共同參與起草，包括北京抖音科技、北京快手科技、杭州無憂傳媒等。西安一間MCN機構負責人毛先生透露，過去確實曾透過誇張造型、強效美顏吸引流量，如今已開始主動調整，逐步關閉過度特效，將重心轉回主播的專業表演能力與內容品質。

對此抖音官方客服僅回應，「平台沒有相關通知，具體以官方通知為準。」

「關掉高強度濾鏡」的消息一出，也迅速引起網友熱議，「不開醜上天，騙不到榜一大哥打賞了」、「過度就離譜」、「那麼問題來了，個人播呢」、「支持回歸真實，靠濾鏡留不住人，實力才是硬道理」、「早就該管管了，直播間美顏的都不像本人了」、「過度美顏這跟詐騙有啥區別，無痛醫美」 。

2025十大奇葩新聞（下）：「紅姐」男莖大屠殺

2025十大奇葩新聞（下）：「紅姐」男莖大屠殺

隨著2025年進入尾聲，中國也發生了諸多奇葩事件，包括震驚全亞洲的「南京紅姐」、盜版LABUBU之亂等。《東森新媒體ETtoday》整理出「2025年中國十大奇葩新聞」，分成上下兩篇，與讀者們一同回顧這些重大事件。

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救

