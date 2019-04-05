清明掃墓免費送水　 林美燕服務鄉親18年如一日

▲國民黨台南市南區市議員林美燕，每年清明節期間，都會在南區南山公園等民眾掃墓地區免費贈送飲用水，讓在烈日下掃墓的鄉親解渴，一做就是18年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市南區市議員林美燕，每年清明節期間，都會派人免費在南區南山公園等民眾掃墓地區贈送飲用水，讓在烈日下掃墓的鄉親解渴，林美燕的貼心服務，一做就是18年，今年也一樣，熱誠地送水給來自全國掃墓的鄉親朋友。

林美燕說，她十分感謝協助她，送水給無論男女老幼每一位需要的鄉親手上的志工朋友們。林美燕說18年前她第一次擔任議員時，有感老弱手提金銀紙供品，行腳於廣大的南山公墓中（100多公頃），頂著烈陽懷念回憶感恩先人，其中多見白髮蒼蒼老人，當時油然而生，有了送一杯水讓這些人止渴的念頭。

當年無現今道路與納骨塔，僅有崎嶇蜿蜒狹窄之墓道，林美燕夫妻兩人，丈夫開著小發財車，後車廂就是她與另外一位當年好友，一車3人，穿梭在墓道中，播放著「感恩的心」歌曲，並以麥克風告訴墓園中老少「來喝水喔！口渴需要的人來喝水喔！」。看着取水人喝水的神情時，林美燕夫婦知道他們做對了，一杯水、小小一杯水給大熱天揮汗需要的人，那是價值連城的，道謝是真心的。

如此過了近10年，及至林美燕推動南山公墓公園化、開闢西門路至中華南路，加上社會觀念改變，火化代替了土葬後進塔奉厝，一切改變了。而且因為林美燕每年送水之舉備受肯定且風靡全台後，頗多人效尤，從起始時原每年送出約50箱杯水，今年林美燕送出近3000箱（24瓶／箱）近7萬瓶水規模，感恩幸賴有心人協助。但林美燕也感嘆，如今已難感受到當年拿水人的神情與感覺，只有不斷的一瓶一瓶的遞送，可能因為太容易拿到水了。

今年第一次陪同家人前往南山公墓掃墓的林小姐指出，今天天氣很好，掃墓的人潮可說人山人海，在炎熱的烈日下，突然有人遞上一瓶飲用水，在心煩氣躁下，喝下清涼的心，暑氣頓消，原來是林美燕議員設置的給水站，看到「連續18年，美燕請您喝水」的布條，心中充滿感謝與感動，她期待這份體貼的愛心，能持續下去，因為「送水」是件易事，堅持卻十分困難！