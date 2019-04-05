影／4歲弟噎到「手指猛摳」掙扎　老師滑手機0反應…結局慘死全班面前

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名4歲男童近日在幼稚園上課期間，因為喉嚨被異物噎到，因此在教室內嚎啕大哭，期間他不斷用手指摳自己的喉嚨，無奈沒有結果，其他小朋友看見後也未將此事告知老師；不過最扯的是，老師在角落處一直滑自己的手機，絲毫沒有注意周遭情況，導致男童最終死在全班面前。

▼男童噎到掙扎後，慘死在全班面前。（圖／翻攝自北京時間）

綜合陸媒報導，此事發生在湖南省瀏陽市，4歲男童3月29日早上上課時，不斷在教室大哭遊走，先是痛苦地彎腰，而後又跳又摳的，就是想讓異物從喉嚨中排出；其他小朋友見狀以為男童是在玩，部分人則專注在自己的事情上，直到上午9點13分左右，男童崩潰倒地，14分爬起後又癱軟倒下。

過了3分鐘後，穿著黃衣服的老師才趕緊衝上前幫忙，學生也紛紛圍觀，但男童已經昏死在全班面前。家長表示，當時3位老師一點反應都沒有，「這還是人嗎？老師還在那裡玩手機。」園方對此只回應，已經和男童家屬協商完畢。據悉，目前幼稚園已經停課整頓，3名老師也被停職。

▼黃衣老師趕緊抱起男童。（圖／翻攝自北京時間）

網友看完難掩氣憤地說，「太讓人心疼了，孩子一直在掙扎」、「老師要負起全責」、「再怎麼協商孩子也醒不過來」、「只想賠錢了事」、「這種人配做老師嗎？」、「看完都不敢呼吸…」、「三個老師！我的天，大家都瞎了嗎？ 」。