大陸 大陸焦點 特派現場

活人製成？ 秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」成考古懸案　已禁止出國展覽

秦始皇陵兵馬俑坑出土的跪射俑中，僅此一尊臉部呈現淡綠色，被視為極罕見文物。（翻攝自維基百科）

▲秦始皇陵兵馬俑坑出土的跪射俑中，僅此一尊臉部呈現淡綠色，被視為極罕見文物。（翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

在中國陝西省西安市秦始皇陵兵馬俑坑中，數千尊陶俑以高度寫實、神情各異聞名於世，然而其中一尊臉部呈現淡綠色的「跪射俑」，卻因造型獨特、顏色罕見，被視為「國寶中的國寶」，並列入首批禁止出國展覽的文物名單。這張跨越兩千年的綠色臉龐，究竟象徵什麼？至今仍是考古學界尚未解開的謎團。

兵馬俑為何只有一尊是「綠臉」？

1970年代兵馬俑正式出土後，震撼全球考古界。這支地下軍團分工明確，包含步兵、騎兵、弩兵等不同兵種，陶俑比例、服飾與神態高度一致。然而，在大量膚色自然的陶俑中，唯獨這尊跪姿射手，臉部塗有均勻的淡綠色顏料，眼睛與鬍鬚仍維持黑色，顯示其色彩配置並非偶然沾染，而是刻意設計。

也正因其獨一無二，這尊綠臉跪射俑長期受到嚴密保護，成為研究秦代文化的重要標本。

綠臉兵馬俑是否與秦代祭祀「儺禮」有關？

針對這張特殊面容，部分學者從秦代文獻與民俗信仰切入分析，提出可能與「儺禮」相關的推測。儺，讀音ㄋㄨㄛˊ，是中國古代用以驅邪、逐疫的祭祀儀式，在醫學尚未發達的年代，軍隊對此尤為重視。

根據研究，執行儺禮的人員有時會佩戴面具，或將臉部塗成異於常人的顏色，以象徵震懾邪祟、守護軍魂。考古界因此推測，這尊綠臉跪射俑，可能代表秦軍中兼具軍事與宗教象徵角色的特殊人物，但目前仍缺乏直接證據佐證。

其他推測：工藝失誤還是族群象徵？

除了宗教說法，民間也流傳其他解讀，包括工匠誤用顏料，或象徵秦軍曾收編的特殊族群。不過，專家指出，秦代實施嚴格的「物勒工名」制度，工匠需對作品品質負責，陪葬品更屬皇家重器，出現隨意失誤的可能性極低。

因此，綠臉的真正意涵，仍有待更多考古材料與科技分析進一步釐清。

被禁止出境的文化密碼

如今，這尊綠臉跪射俑被視為理解秦代軍事制度、宗教信仰與社會結構的重要線索之一。相關單位基於文物保存與研究價值考量，已將其列為不輕易出國展覽的珍貴文物。

這抹歷經千年的淡綠色，不只是顏料的殘留，也成為後世窺探秦始皇「地下帝國」精神世界的重要入口。


兵馬俑綠臉鏡週刊

