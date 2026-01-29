李貞秀尚未放棄中國籍　陸委會：申請不是「用嘴巴說」要看文件

▲李貞秀將遞補不分區立委。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配李貞秀將遞補民眾黨不分區立委，但主管機關仍未收到她的放棄中國國籍證明。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，依法就職前就要提出撤銷外國國籍的申請，申請不是「用嘴巴說」，公務機關必須要看提出的申請文件。

梁文傑29日在例行記者會上提到，《國籍法》20條的規定是很明確的，就職之前要提出撤銷外國國籍的申請，並在1年之內處理完畢，至於如何提出申請，每個國家的規定不一樣，對岸的規定，是向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出，如果人在國外，就向中國駐外使領館申請，這是中國的國籍法規定的。

梁文傑指出，申請不是「用嘴巴說」，因為公務機關要看提出的申請文件，所以任何人說「我已經申請了」，都不能只用嘴巴講，是要提出申請文件。

梁文傑說，2009年還是馬英九總統執政的時候，政府就有很清楚解釋，在就職之前，要提出申請、提出證明文件，至於能不能申請到，或申請要多久，那是另外一個問題。

梁文傑還說，目前看起來，政府沒有收到李貞秀的申請文件。

至於李貞秀最終能不能就職，梁文傑強調，《國籍法》的主管機關不是陸委會，是內政部，能不能就職不是陸委會的權責範圍，「我們我剛剛只是向大家說明現在的相關規定。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

