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電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪啪」邪笑：找死　網跪求滅14口直播

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▲▼密集綠卵「找死地」黏在電蚊拍上。（圖／翻攝自Tai Po 大埔社團）

▲密集綠卵「找死地」黏在電蚊拍上。（圖／翻攝自Tai Po 大埔社團）

記者朱世凱／綜合報導

你有過在家中紗窗或是收衣服時，發現小小綠色顆粒的經驗嗎？有一名網友在臉書上分享，自己近日拿出電蚊拍時，赫然發現電網上出現14顆綠色圓圓的卵，讓他笑說「找死」。有達人分析，這應該是害蟲「荔枝椿象」的卵，「還沒出生就要面對死刑」，許多網友也跪求「滅14口直播」，想目睹療癒瞬間。

這名香港網友在臉書社團Tai Po 大埔上寫著「找死系列」，隨後附上一張圖片，從中可見，電蚊拍上面黏著14顆綠色蟲卵，許多網友興奮地在底下留言，「開關快點按下去」、「一按就『啪啪』」、「感覺很臭」。

▼八卦山上的荔枝椿象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼八卦山荔枝椿象蠢動，臺中農改場籲請民眾及早防治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有達人指出，這是荔枝椿象的卵，牠們常常在紗窗或是潮濕衣服下產卵，蟲卵沒有毒性，成蟲則是顏色相當鮮豔，牠們會在受到危險或驚嚇的時候，從腹部分泌腐蝕性的酸液，碰觸到肌膚會造成疼痛及潰爛的現象，噴射到眼睛甚至有失明的危險。

網路紅人「那對夫妻」去年也曾在臉書上透露，回家時發現一隻蟲在產卵，原本不以為意，仔細一看才發現是害蟲「荔枝椿象」的卵，有網友建議，「這種蟲的卵用衛生紙包起來踩破就好，千萬不要用燒的或是直接踩破，他的臭氣味會引來更多的荔枝椿象！」

▼荔枝椿象。（圖／防檢局提供）

▲▼荔枝椿象。（圖／防檢局提供）

據悉，3到5月是荔枝椿象產卵的高峰期，牠們喜歡潮濕環境，有趣的是，荔枝椿象每次產卵通常是14顆。荔枝椿象近年來已成為台灣新的外來種害蟲，活動季節在夏季，原本零星出現在台灣中南部、苗栗等地，近2年已擴散至全台。自從牠進入台灣後，已嚴重危害荔枝、龍眼等無患子科植物。

ET快訊
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關鍵字：荔枝椿象,害蟲,電蚊拍,療癒

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