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魔神仔帶路？高雄婦清明節騎單車　一路騎到台南：不知在幹麼

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▲一名家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，獨自騎單車迷途到台南，台南市歸仁分局新市分駐所員警發現，積極追查，終於找到其家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一名家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，獨自騎單車迷途到台南，台南市歸仁分局新市分駐所員警發現，積極追查，終於找到其家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，4月5日清明節下午近5時許，獨自一人牽著單車在省道台一線新市段路旁行走，老婦頭戴遮陽帽且頭巾包緊緊相當明顯，引起台南市歸仁分局新市分駐所警員康益昌、范正宏注意，主動上前詢問關懷，發現老婦人似乎迷途，且說不清身分，經警積極追查，終於找到其家屬，平安領回。

▲一名家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，獨自騎單車迷途到台南，台南市歸仁分局新市分駐所員警發現，積極追查，終於找到其家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，員警詢問老婦人時，對方卻支吾其詞，表示自己叫「秀仔」住「內湖」，警方見其老婦似乎很疲憊便先行將其載回分駐所休息。警員康益昌、范正宏細心的將老婦載返分駐所後，主動提供飲水及水果果腹，經多方詢問老婦均無法完整說出正確年籍及電話，老婦總是斷片的回答警方的問題。

▲一名家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，獨自騎單車迷途到台南，台南市歸仁分局新市分駐所員警發現，積極追查，終於找到其家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員范正宏積極以人臉辨視系統幫老婦查尋身分，但雷同的資料數十筆，警方依舊耐心逐筆詢問不放過任何蛛絲馬跡，其中有一筆資料經比對後非常有可能是老婦家屬，經電詢到其媳婦，但她卻說不知道家人有人走失，警員范正宏要求家屬能否以通訊軟體與警方相互加Line，警方再將走失老婦像貌拍下傳給家屬確認，結果對方馬上回訊稱：「她是我婆婆」，終於找到老婦家屬。

▲一名家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，獨自騎單車迷途到台南，台南市歸仁分局新市分駐所員警發現，積極追查，終於找到其家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老婦的兒子獲悉後連忙放下手邊工作，自高雄市湖內區趕來新市分駐所將母親接回，也頻向2位警員康益昌、范正宏握手道謝。老婦兒子劉先生表示，4月5日是他母親生日，5日一早是要到家中附近廟宇拜拜，她每年的生日都固定這麼做，因他們夫妻倆在市場賣紅豆餅，其母親當天在市場買完水果後，就騎著單車離開，他因忙著做生意也沒發覺說她老人家是否有安全回到家中，更無法理解為何母親會騎車從高雄到台南新市區，她從來沒有發生過這樣的情形，對於警方積極任事，熱心服務的精神，幫助走失母親平安返家，表示由衷感謝。

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關鍵字：婦人,清明,迷途,台南,回家

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