　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲隔壁如廁的人，疑似肚子太痛忍不住，直接炸出水屎。（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書，下同）

▲隔壁如廁的人，疑似肚子太痛忍不住，直接炸出水屎。（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書，下同）

記者朱世凱／綜合報導

一名泰國網友日前在臉書上發文指出，自己有天在外面上公廁時，隔壁間的陌生人突然炸出「水屎」，更扯的是，穢物「飛濺式」地從隔間底下噴過來，導致她的黑白褲子瞬間變色。她嚇地說，「好吧，我該何去何從？去X的！」

原po寫道，「我多希望這是冰思樂，而不是屎，我真的不懂為甚麼我必須在廁所遇到這種事。」隨後她附上了4張照片，第一張顯然是處在錯愕心情下拍的，只見地上的放射狀穢物距離腳邊只有5公分左右，部分則已經沾上褲子；第二張則是褲子「吸收」到髒東西的照片。

▲▼隔壁如廁的人，疑似肚子太痛，直接炸出水屎。（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書）

第三張與第四張可以看見，兇手是用站著的方式如廁，自己的腳下也受到滿滿波及。原po說，「我對於這件事真的很震驚，更震驚的是，居然有很多人將它分享。」她還說，「很可惜這些不是水，它們是屎，而且是又用力、又大聲地噴濺出來的，害得我身上穿的褲子、袋子都又濕又臭。」

原po最後說，「我是真的很生氣，因為她沒有為這件事情道歉，而且穢物還要附著在我身上，好噁心、好痛苦。我很想問那個人，『幹嘛不在馬桶裡上？是不知道怎麼用嗎？』」

▼苦主說，難道兇手不知道怎麼使用馬桶嗎？（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書）

▲▼隔壁如廁的人，疑似肚子太痛，直接炸出水屎。（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書）

這段故事上傳後，已經累積有1萬2000則留言，及1萬次的分享。大家對於苦主經歷的劫難表示，「這好慘…」、「我快笑死」、「她可能要爆了，忍不住」、「妳反應太慢被波及了」、「還以為這是狗才會做的事」、「嗚嗚，我替妳哀悼」、「感謝原po，讓我今天笑得很開心」、「很有味道的新聞」。

ET快訊
孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！「明華園」演出由女兒代打
報稅新制看這裡！3種情況都「免稅」　一張圖讓你省下血汗錢
媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽　「女女共浴激吻」網看傻了

關鍵字：水屎,馬桶,噴濺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪啪」邪笑：找死　網跪求滅14口直播

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞全扔地：過來撿　他忍淚照做…網掀論戰

影／4歲弟噎到「手指猛摳」掙扎　老師滑手機0反應…結局慘死全班面前

影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

影／晚上搭火車！對座「熱褲妹」猛伸辣腿　他羞炸：怎麼辦…老司機全笑了

睡前關燈！對床插座閃詭異紅光…一拆開「第三隻眼」嚇壞她

共軍機擾台！網發起設「國家級警報」活動　1.5萬人秒關注：提升危機感

影／生存率幾近零！網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻：自私搏版面

影／噁男襲臀！被揭穿竟「拿酒瓶」猛砸女大生…她頭部爆血瞬間崩潰

清明到來！2300元「代客掃墓」超夯　過程全直播網讚爆：另類盡孝

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

美國獨立戰爭英雄竟是女兒身？學者推斷：他自己也不知道

新娘穿夢幻禮服　婆婆盯「微凸小腹」潑冷水：看得到你的晚餐

諷刺！日本發電廠2作業員加裝「防摔欄杆」反意外摔死

日產前老董高恩4度被逮　愛妻急飛巴黎求助法國政府

隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

東奧後想退休！戴資穎大馬賽3連霸　外媒讚：超強統治力！

直接在你旁邊游！日本打造「水族館廁所」　網直呼：超美der~

同性夫妻藉酒壯膽…時速145km載6子女衝下崖　陪審團：8人死於自殺與謀殺

巧合？全球首富貝佐斯才敲定協議　情婦隔天也訴請離婚

「貨船撞橋墩」巴西大橋竟瞬間崩塌　2車墜海失蹤

抵制造神假新聞！全台近50個學生會大串聯發起連署

大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

連假開工不緊繃！5招伸展操跟肩頸痠痛、下背僵硬說bye

南韓電音天后結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了

撕五星旗欲點火...　高雄「拒一國兩制」遊行險爆衝突

孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代打

三玄宮還願民眾高喊凍蒜 　韓國瑜：喊3聲爽一下就好！

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝MVP：終於沒有對不起自己

民眾簇擁韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王鴻薇：其他人可以回家睡了

購屋族搶入市　Sway：現在的低價是明天的高價

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

國際熱門新聞

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆..

揭擊落F-16真相　一次打臉全..

78%犯罪者自白！這6種照片別..

小孫女姐妹被逼伺候爺爺　家裡變..

Airbnb房內住警器藏有攝影..

騎單車輾過小雞　男童拿積蓄救牠

23歲姐狠踩死3歲弟　「照顧他..

大揭密！AV女優下海前「履歷」..

房產生求財運　直接放生40公斤..

太平洋第一　關島娛樂大麻合法了

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她..

汶萊「同性戀石刑」　他曝：石頭..

更多熱門

相關新聞

吃1包=喝3口馬桶水　男孩愛吃辣條肝衰竭2次

河南一名10歲男孩2018年春節時因突發「肝衰竭」送往醫院救治，儘管恢復順利，但經院方診斷卻沒有發現任何致病原因。不過，2019年3月初該名男孩的病情又再度復發。結合病史、臨床表現、病理特徵，最後診斷為辣條中的食物添加劑所致肝損傷，經治療後，該名患者又在3周後好轉出院。

廁所放神奇小椅好拉屎！專家揭密

隱眼別沖馬桶！恐怖循環已被吃下肚

狂媽臨盆照喝酒　躲廁所產子「裝袋丟包」

「蹲+坐式馬桶」超奇葩　網大開腦洞

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面