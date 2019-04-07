隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

▲隔壁如廁的人，疑似肚子太痛忍不住，直接炸出水屎。（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書，下同）

記者朱世凱／綜合報導

一名泰國網友日前在臉書上發文指出，自己有天在外面上公廁時，隔壁間的陌生人突然炸出「水屎」，更扯的是，穢物「飛濺式」地從隔間底下噴過來，導致她的黑白褲子瞬間變色。她嚇地說，「好吧，我該何去何從？去X的！」

原po寫道，「我多希望這是冰思樂，而不是屎，我真的不懂為甚麼我必須在廁所遇到這種事。」隨後她附上了4張照片，第一張顯然是處在錯愕心情下拍的，只見地上的放射狀穢物距離腳邊只有5公分左右，部分則已經沾上褲子；第二張則是褲子「吸收」到髒東西的照片。

第三張與第四張可以看見，兇手是用站著的方式如廁，自己的腳下也受到滿滿波及。原po說，「我對於這件事真的很震驚，更震驚的是，居然有很多人將它分享。」她還說，「很可惜這些不是水，它們是屎，而且是又用力、又大聲地噴濺出來的，害得我身上穿的褲子、袋子都又濕又臭。」

原po最後說，「我是真的很生氣，因為她沒有為這件事情道歉，而且穢物還要附著在我身上，好噁心、好痛苦。我很想問那個人，『幹嘛不在馬桶裡上？是不知道怎麼用嗎？』」

▼苦主說，難道兇手不知道怎麼使用馬桶嗎？（圖／翻攝自Mammy NungNing臉書）

這段故事上傳後，已經累積有1萬2000則留言，及1萬次的分享。大家對於苦主經歷的劫難表示，「這好慘…」、「我快笑死」、「她可能要爆了，忍不住」、「妳反應太慢被波及了」、「還以為這是狗才會做的事」、「嗚嗚，我替妳哀悼」、「感謝原po，讓我今天笑得很開心」、「很有味道的新聞」。