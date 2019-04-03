影／噁男襲臀！被揭穿竟「拿酒瓶」猛砸女大生…她頭部爆血瞬間崩潰

<br>

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女大生昨（2）日凌晨在微博爆料，3月30日晚上9點和朋友到附近超商買東西時，遇到2名男子尾隨，年齡大約30至40歲，其中一人還在店內對她們動手動腳，不料男子行徑被揭穿後竟惱羞成怒，手持啤酒瓶狂毆2人頭部，導致她們血流滿面，頭部也留下長長的傷口。目前警方正循線調查當中。

▼色狼進店後朝女大生伸鹹豬手。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，受害女大生就讀吉林大學，她與朋友3月30日一起到長春吉林二道區一間超市購物，隨後2名男子尾隨她們進入店內。她說，「其中一人（綠衣服）就在超市內對我們動手動腳（伸鹹豬手）。」影像可見，男子經過他們後方時，順勢用手往後撈了一下，刻意碰觸女大生臀部。

男子行徑被發現後，便惱羞成怒「拿啤酒瓶」狂砸2女頭部，即便一旁民眾和老闆娘伸手拉住，也無法阻止他的野蠻行徑。女大生當場頭破血流，並且用左手不斷摀住傷口，色狼犯案後則立刻衝上計程車逃逸。警方表示，目前已經介入調查，但詳細情況不便對外透露。

▼受害女孩頭部慘被酒瓶砸。（圖／翻攝自微博）

受害女大生爆料後，不久便刪除文章。有網友關心她是否受人「施壓」？但她解釋，是因為擔心PO文會暴露自己所在位置，所以選擇刪文保護自己安全；另外，也希望犯罪者不會因為看到貼文後逃跑。

網友看完監視器畫面後憤怒表示，「態度猖狂，性質惡劣，不重判重罰簡直對不起他爹」、「這種人真的要嚴懲」、「拍這麼清楚一定要抓到！」、「無法無天，女孩好可憐處於弱勢」。