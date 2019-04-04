共軍機擾台！網發起設「國家級警報」活動　1.5萬人秒關注：提升危機感

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍日前派2架戰機穿越台海中線，有網友對此在臉書發起活動，「呼籲政府將共機穿越海峽中線設為『國家級警報』並手機警訊通知」，活動剛創不久就吸引近1.5萬人關注。他也在活動內容寫上，「危機當轉機，自己的國家自己救！越線警訊響叮噹，不怕沒有危機感！」

創辦者引述陸委會主委陳明通的話表示，「中共不放棄武力犯台，這種狀況不是意外，也不會只有一次，更不排除未來仍有可能發生；不過一般民眾好像『沒感受到、沒有危機感』。」因此希望建立這活動，呼籲政府將共機穿越海峽中線設為「國家級警報」並手機警訊通知，提升民眾危機意識。

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▼網友表示已在公共政策網路參與平台發起此項活動。（圖／翻攝自臉書）

活動日期定在與2020年總統大選同日的1月11日，剛創立約4小時，就有超過1800名網友表示「會參加」，目前已有近1.5 萬人「有興趣」。創辦者表示，公共政策網路參與平台提議（雖然有錯字）但已經在檢核階段，通過後再請大家協助附議。

許多網友在底下紛紛留言，「基本上，這個警報是真正最需要警報的」、「希望可以快點審核過」、「中國國民黨表示不喜歡這個活動，手機震動很擾民」、「防空洞演習我看順便恢復一下」、「直接開戰啊！幹嘛發布」、「其實沒有這個必要，因為共機幾乎每天都會貼近海峽中線演練，偶爾會越界一點」、「搞個手機警訊通知根本多此一舉」。

▼活動目前累積1.5萬網友關注。（圖／翻攝自臉書）