大陸 大陸焦點 特派現場

將孩子頂上去！陸退役軍人跳江救童溺斃　未婚妻崩潰：快辦婚禮了

▲▼四川退役軍人跳長江救兒童溺斃。（圖／翻攝自微博）

▲52歲退伍軍人劉仁崗。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國重慶日前發生一起令人痛心的救人意外。長江重慶涪陵段一名男子為搶救落水男童跳江施救，最終不幸犧牲，男童也未來不及救治身亡。家屬證實，死者為52歲退役軍人劉仁崗，事發前正準備與未婚妻登記結婚，卻在關鍵時刻選擇挺身而出，留下無限遺憾。

據《紅星新聞》報導，事件發生於1月25日下午2時許，劉仁崗與未婚妻鄭女士及友人，行經涪陵區藺市街道老龍門橋附近江畔時，突然聽見有人高喊「有娃兒落水了」。眾人循聲望去，只見一名男童在江面掙扎拍水。

鄭女士回憶，劉仁崗平時熱心助人、游泳能力不錯，聽到呼救後立刻奔跑約200公尺趕往事發點，眼見男童情況危急，他僅匆忙脫下外套與鞋子，來不及脫去毛衣與長褲便下水救人，同行友人則轉身去尋找救生圈支援。

下水後，劉仁崗成功抓住男童，並一邊安撫對方「不要動」，一邊朝岸邊游去。期間，友人將救生圈拋入水中，但距離約2公尺，劉仁崗已無力拉近。鄭女士哽咽表示，朋友察覺他開始往下沉，但劉仁崗始終沒有放手，直到最後一刻仍將孩子「頂」在水面上，最終因體力耗盡沉入江中。

▲▼四川退役軍人跳長江救兒童溺斃。（圖／翻攝自微博）

▲▼救人畫面。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川退役軍人跳長江救兒童溺斃。（圖／翻攝自微博）

家屬提供的現場影片顯示，水中男子與男童身旁不遠處漂浮著救生圈，岸上人員焦急呼喊指引，但仍無法阻止悲劇發生。劉仁崗二哥劉先生分析，弟弟先前奔跑距離長，加上江水寒冷、身穿厚重衣物，體力很可能已達極限，即便救生圈近在咫尺，也已無力抓取。

隨後，另一名約30多歲的退役軍人孫明波戴上救生圈下水，成功將男童拉回岸邊，但男童最終仍不幸身亡。當地警方、消防與救援人員接獲通報後趕抵現場，並於當日18時許將劉仁崗遺體打撈上岸。事後查明，男童是在江邊玩耍時不慎滑入水中，屬意外落水。

劉仁崗的哥哥與未婚妻均證實，兩人原計畫忙完近期事務後便登記結婚、辦婚禮。鄭女士悲痛表示，如果不是為了救人，劉仁崗本可全身而退，「他是為了那個孩子，才沒有顧自己。」

重慶市涪陵區相關部門也表示，劉仁崗確實屬於救人行為，目前正為其與另一名施救者申報「見義勇為」，相關善後事宜仍在處理中。後續將視情況，推薦其參與「重慶好人」等典型表彰。

每日新聞精選

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

