阿里自研AI晶片「真武」亮相　陸媒：性能與輝達H20相當

▲「真武」出現在平頭哥官網。（圖／翻攝平頭哥官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴旗下半導體品牌「平頭哥」的官網29日正式推出一款名為「真武810E」的高階AI晶片。陸媒指出，該晶片正是先前《央視》揭露的阿里自研PPU（Parallel Processing Unit，並行處理器）。

《澎湃新聞》報導，「真武」PPU已在阿里雲完成多個萬卡級集群部署，目前已服務國家電網、中科院、小鵬汽車、新浪微博等超過400家客戶。

依平頭哥官網說明，「真武」PPU採用自主研發的並行運算架構與片間互聯技術，搭配全棧自研軟體系統，實現軟硬體全面自研。其配置96GB HBM2e記憶體，片間互聯頻寬達700GB/s，可應用於AI訓練、AI推理以及自動駕駛等場景。

阿里巴巴也已將「真武」PPU大規模導入千問大模型的訓練與推理流程，並結合阿里雲完整AI軟體堆疊進行深度調校，對外提供整合式產品與服務。

業界人士透露，從關鍵技術指標來看，「真武」PPU整體效能已超越輝達A800及多款主流國產GPU，表現與輝達H20相近。

相關報導同時指出，「真武」PPU在效能穩定度與性價比方面具備優勢，市場評價良好，目前呈現供不應求態勢。