　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

▲金晨。（圖／翻攝自金晨微博）

▲金晨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名女星金晨因出演《慶餘年2》等多部熱門電視劇，在兩岸擁有一定的知名度。金晨近日卻遭爆料，涉嫌肇事逃逸，且讓助理背黑鍋，形象大受打擊。相關話題一度衝爆熱搜總榜，也掀起熱議，讓當地警方迅速對此進行調查。

▲▼金晨遭爆料肇逃。（圖／翻攝自微博）

▲▼金晨遭爆料肇逃。（圖／翻攝自微博）

▲▼《慶餘年》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，有知情人士透露，2025年3月16日金晨駕駛汽車在浙江省紹興市柯橋區發生交通事故，事故發生後，金晨讓自己的助理頂替，她本人在第一時間點逃離事故現場，同時隱瞞真實情況，涉嫌騙保。 截止目前，金晨方面尚未回應。

▲相關話題衝爆熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲相關話題一度衝爆熱搜。（圖／翻攝自微博）

柯橋區交警29日回應，此事需聯繫柯南中隊，「這起事故是柯南中隊處理的，此事已經反映過去了，去年的事故查實沒有那麼快，詳細情況等柯南中隊核實好了，他們會回電話的。」柯南交警中隊的相關人員表示，「局裡成立了調查組，正在調查此事。」

▲▼金晨出演《慶餘年2》。（圖／翻攝自微博）

▲▼金晨出演《慶餘年2》但挨批演技不好。（圖／翻攝自微博）

▲▼《慶餘年》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，金晨，1990年9月5日出生於山東省濟南市，影視女演員，畢業於北京舞蹈學院民族舞專業。 2011年因演出武俠劇《七種武器之孔雀翎》進入演藝圈。代表作《無心法師》、《萌妃駕到》、《十日遊戲》、《熾道》、《慶餘年2》、《凡人修仙傳》等。

▲金晨出演《凡人修仙傳》。（圖／翻攝自微博）

▲金晨出演《凡人修仙傳》。（圖／翻攝自微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

國共智庫交流　陸委會：誰去也改變不了中共消滅中華民國目標

李貞秀尚未放棄中國籍　陸委會：申請不是「用嘴巴說」要看文件

陸屁孩玩過頭慘卡在「財神爺懷裡」　消防員狂擠護手霜救援

張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

習近平與英首相會面　談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

2檢察官赴陸旅遊遭盤問　陸委會：國安直接進旅館房間！

阿里自研AI晶片「真武」亮相　陸媒：性能與輝達H20相當

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

國共智庫交流　陸委會：誰去也改變不了中共消滅中華民國目標

李貞秀尚未放棄中國籍　陸委會：申請不是「用嘴巴說」要看文件

陸屁孩玩過頭慘卡在「財神爺懷裡」　消防員狂擠護手霜救援

張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

習近平與英首相會面　談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

2檢察官赴陸旅遊遭盤問　陸委會：國安直接進旅館房間！

阿里自研AI晶片「真武」亮相　陸媒：性能與輝達H20相當

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

張繼聰瘦22kg！古天樂傻「衣鬆到不連戲」　張家輝：胸肌是打假球

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

大陸熱門新聞

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

陸退役軍人跳江救人身亡　未婚妻崩潰：婚禮快到了

金價暴漲！她賣300g黃金「變現135萬」

殲-20A量產型完全體公開 黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

李貞秀未放棄中國籍　陸委會：申請不是用嘴巴說

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷 4萬人排隊領現...金額破百億元

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜 呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅

劉強東返家鄉大放送 上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

更多熱門

相關新聞

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳

大陸女演員金晨曾演出《慶餘年2》等劇打開知名度，近日因涉嫌肇事逃逸，且讓助理背黑鍋引發熱議，形象大受打擊，如今網上曝光她在事故發生當下的監視錄影器畫面，質疑影片中的女子身分是否就是金晨。

和美堤防騎士慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

和美堤防騎士慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

《慶餘年》女星爆肇事逃逸！「逼助理背黑鍋」秒逃跑

《慶餘年》女星爆肇事逃逸！「逼助理背黑鍋」秒逃跑

高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

屏東買晚餐遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！　肇逃毒駕男落網了

屏東買晚餐遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！　肇逃毒駕男落網了

關鍵字：

金晨肇逃微博熱搜

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面