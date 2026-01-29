《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

▲金晨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名女星金晨因出演《慶餘年2》等多部熱門電視劇，在兩岸擁有一定的知名度。金晨近日卻遭爆料，涉嫌肇事逃逸，且讓助理背黑鍋，形象大受打擊。相關話題一度衝爆熱搜總榜，也掀起熱議，讓當地警方迅速對此進行調查。

▲▼金晨遭爆料肇逃。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，有知情人士透露，2025年3月16日金晨駕駛汽車在浙江省紹興市柯橋區發生交通事故，事故發生後，金晨讓自己的助理頂替，她本人在第一時間點逃離事故現場，同時隱瞞真實情況，涉嫌騙保。 截止目前，金晨方面尚未回應。

▲相關話題一度衝爆熱搜。（圖／翻攝自微博）

柯橋區交警29日回應，此事需聯繫柯南中隊，「這起事故是柯南中隊處理的，此事已經反映過去了，去年的事故查實沒有那麼快，詳細情況等柯南中隊核實好了，他們會回電話的。」柯南交警中隊的相關人員表示，「局裡成立了調查組，正在調查此事。」

▲▼金晨出演《慶餘年2》但挨批演技不好。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，金晨，1990年9月5日出生於山東省濟南市，影視女演員，畢業於北京舞蹈學院民族舞專業。 2011年因演出武俠劇《七種武器之孔雀翎》進入演藝圈。代表作《無心法師》、《萌妃駕到》、《十日遊戲》、《熾道》、《慶餘年2》、《凡人修仙傳》等。

▲金晨出演《凡人修仙傳》。（圖／翻攝自微博）