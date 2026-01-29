深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

▲深圳水貝杰我睿珠寶暴雷出現擠兌潮。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳水貝知名金店「杰我睿」的線上交易平台近日傳出無法正常兌付，引起大陸全國投資人恐慌。多名投資者反映，自1月19日起，平台便無法提現或領取實體黃金，系統顯示排隊人數已經逾4萬人，投資者自估未兌付金額已破百億元（人民幣，下同）。對此，深圳市羅湖區政府已緊急介入處理，並成立專案小組進行核查。

《紅星新聞》報導，1月28日上午，深圳市羅湖區工作專班發佈公告稱，第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。目前，杰我睿負責人及相關核心管理人員均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。針對投資人反映的訴求，工作專班正在核查中。

公開資訊顯示，杰我睿成立於2014年，是深圳水貝地區具知名度的金店，主要從事貴金屬與珠寶買賣、回收業務，並透過線上小程式提供黃金、白銀與鉑金等貴金屬交易服務。

有投資者近期陸續在社群平台透露，自1月19日起，該平台出現交易受限、提現及實體黃金提取異常情況，隨後傳出兌付困難。

來自大連的陳先生表示，自去（2025）年10月起陸續向平台充值約12萬元購買實體黃金與白銀，今（2026）年1月平台推出「免工活動」，標榜金料可免費加工，活動尚未結束，但他發現，平台無法正常提現，實體黃金也無法出貨，「平台限制每日提現金額與實體黃金數量，但仍未實際交付。」

另一名投資者王先生提到，他在2025年12月底起，在平台投入約7.5萬元，並寄送部分金料加工成首飾，目前同樣無法取回實體黃金或金料。

經多名投資者自行彙整資訊後透露，相關兌付問題或已波及大陸全國多地，未兌付金額估計超過百億元，另據投資者提供的資料顯示，杰我睿客服曾提及其線上小程式用戶規模約15萬人。

面對事態嚴重升級，杰我睿於25日公告稱，已主動申請政府部門對公司全部資產進行監管，並表示資產不存在轉移情形，此外，平台26日也開放「清償退賠登記入口」，提現排隊人數顯示，已超過4萬人。