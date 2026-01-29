　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平與英首相會面　談中英合作「大有可為」轉化成「大有作為」

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪中會晤習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（29）日於北京人民大會堂與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，雙方同意要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。談及中英合作，習近平強調，願同英國超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

習近平指出，中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起戰爭及侵佔別國土地，無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅，文化傳統是「以和為貴」並追求「和而不同」，「希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。」

習近平提到，雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來，「歡迎英國政府、議會、地方各界多來中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知，願積極考慮對英實施單方面免簽。」

習近平表示，國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界，「中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡導和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。」

施凱爾先是代表英王查爾斯三世向習近平問候，並對自己是8年來首位訪中的英國首相感到高興，他表示，此次率領60多位英國重要工商、文化界代表訪華，足以展現英中合作的廣度和英方致力於深化擴大對華合作的決心。

施凱爾強調，願與中國保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長，為兩國人民帶來福祉，「香港繁榮穩定符合兩國共同利益，樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。」

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

施凱爾、習近平長談80分鐘　力求經濟合作

施凱爾、習近平長談80分鐘　力求經濟合作

英國首相施凱爾（Keir Starmer）29日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤，成為8年來首位訪中的英國首相，雙方會談時間達80分鐘之久，較預期多出1倍。施凱爾在會中表示，盼與中國建立「更成熟複雜的關係」，在合作機會與分歧議題間取得平衡，並為英國經濟成長與安全帶來新契機。

中英合作習近平施凱爾中國英國經貿交流

