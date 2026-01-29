馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅　粉絲無奈笑：甚至有表情管理

記者廖翊慈／綜合報導

中國社群平台近日掀起一波團播迷因熱潮，模仿南韓當紅男團CORTIS的「牛丁團播」意外成為網友集體玩梗的焦點。相關片段在微博、短影音平台大量流傳，不少網友直呼，這就是中國的盜版CORTIS，「看到名字就想笑」。

▲▼南韓男團CORTIS成員馬丁。（圖／翻攝自Instagram／@cortis）

綜合陸媒報導，「牛丁」是一名活躍於抖音等平台的團播直播主，因刻意模仿CORTIS成員「馬丁」而迅速走紅。最引發討論的，並非單純模仿行為、外型，而是其取名「牛丁」，與原型「馬丁」形成強烈反差，被網友形容為「自帶惡搞濾鏡」，甚至有人留言稱「聽到名字瞬間小腦萎縮」、「還沒看表演就先笑場」、「甚至還有表情管理」。

除了名字引發關注，牛丁的直播內容也成為爭議焦點。部分觀眾指出，他在外型造型、舞蹈動作，甚至直播節奏上，都高度對照馬丁的風格，包含模仿K-pop舞蹈段落，被質疑是在刻意「蹭熱度」。也有網友認為，這類模仿已踩到對原創不尊重的紅線，呼籲平台加強管理，甚至留言「點點舉報」。

▲牛丁。（圖／翻攝自抖音，上同）

不過，更多網友則將整起事件視為純娛樂現象。相關影片在社群瘋傳，不少人形容「笑到停不下來」、「團播全明星陣容誕生」，將牛丁視為另類搞笑素材，而非嚴肅的侵權案例。

討論也進一步延燒至整體團播生態。有網友指出，牛丁並非孤例，近期團播圈陸續出現模仿張凌赫、劉宇寧、張員瑛等藝人的直播主，被戲稱為「團播複製人軍團」。相關話題中，還有人以「雲南Bigbang」、「盜版Cortis」等網路用語作比喻，諷刺低成本、高複製度的模仿風氣。

▲張員瑛。（圖／翻攝自張員瑛IG）

▲盜版張員瑛。（圖／翻攝自微博）

在輿論分歧下，牛丁團播一方面被視為網路次文化的集體狂歡，另一方面也再次引發外界對團播內容邊界、原創與模仿界線的討論。還有人點出，該類複製人直播未來恐遭封號。