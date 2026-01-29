　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅　粉絲無奈笑：甚至有表情管理

記者廖翊慈／綜合報導

中國社群平台近日掀起一波團播迷因熱潮，模仿南韓當紅男團CORTIS的「牛丁團播」意外成為網友集體玩梗的焦點。相關片段在微博、短影音平台大量流傳，不少網友直呼，這就是中國的盜版CORTIS，「看到名字就想笑」。

▲▼南韓男團CORTIS成員馬丁。（圖／翻攝自Instagram／@cortis）

▲▼南韓男團CORTIS成員馬丁。（圖／翻攝自Instagram／@cortis）

▲▼韓國男團CORTIS成員馬丁。（圖／翻攝自Instagram／@cortis）

綜合陸媒報導，「牛丁」是一名活躍於抖音等平台的團播直播主，因刻意模仿CORTIS成員「馬丁」而迅速走紅。最引發討論的，並非單純模仿行為、外型，而是其取名「牛丁」，與原型「馬丁」形成強烈反差，被網友形容為「自帶惡搞濾鏡」，甚至有人留言稱「聽到名字瞬間小腦萎縮」、「還沒看表演就先笑場」、「甚至還有表情管理」。

除了名字引發關注，牛丁的直播內容也成為爭議焦點。部分觀眾指出，他在外型造型、舞蹈動作，甚至直播節奏上，都高度對照馬丁的風格，包含模仿K-pop舞蹈段落，被質疑是在刻意「蹭熱度」。也有網友認為，這類模仿已踩到對原創不尊重的紅線，呼籲平台加強管理，甚至留言「點點舉報」。

▲▼牛丁。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸抖掀模仿韓星潮網紅牛丁爆紅。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸抖掀模仿韓星潮網紅牛丁爆紅。（圖／翻攝自抖音）

▲牛丁。（圖／翻攝自抖音，上同）

不過，更多網友則將整起事件視為純娛樂現象。相關影片在社群瘋傳，不少人形容「笑到停不下來」、「團播全明星陣容誕生」，將牛丁視為另類搞笑素材，而非嚴肅的侵權案例。

討論也進一步延燒至整體團播生態。有網友指出，牛丁並非孤例，近期團播圈陸續出現模仿張凌赫、劉宇寧、張員瑛等藝人的直播主，被戲稱為「團播複製人軍團」。相關話題中，還有人以「雲南Bigbang」、「盜版Cortis」等網路用語作比喻，諷刺低成本、高複製度的模仿風氣。

▲▼張員瑛脫口：香港是我喜歡的國家！ 中國網友心碎官方秒刪影片。（圖／翻攝自張員瑛IG、YouTubw）

▲張員瑛。（圖／翻攝自張員瑛IG）

▲盜版張員瑛。（圖／翻攝自微博）

▲盜版張員瑛。（圖／翻攝自微博）

在輿論分歧下，牛丁團播一方面被視為網路次文化的集體狂歡，另一方面也再次引發外界對團播內容邊界、原創與模仿界線的討論。還有人點出，該類複製人直播未來恐遭封號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅　粉絲無奈笑：甚至有表情管理

陸無人島「守島女」爆紅　棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑　定讞到執行僅兩個月

劉強東返家鄉大放送　上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

將孩子頂上去！陸退役軍人跳江救童溺斃　未婚妻崩潰：快辦婚禮了

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜　呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

日本54年來首次無大貓熊　陸專家分析：新的租借不太可能實現

騙不到榜一大哥了？　中國官方下令禁抖音團播主「過度美顏」

陸官方連續148個月打貪！　打擊「薪水小偷」去年37萬人違規被抓

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅　粉絲無奈笑：甚至有表情管理

陸無人島「守島女」爆紅　棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑　定讞到執行僅兩個月

劉強東返家鄉大放送　上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

將孩子頂上去！陸退役軍人跳江救童溺斃　未婚妻崩潰：快辦婚禮了

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜　呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

日本54年來首次無大貓熊　陸專家分析：新的租借不太可能實現

騙不到榜一大哥了？　中國官方下令禁抖音團播主「過度美顏」

陸官方連續148個月打貪！　打擊「薪水小偷」去年37萬人違規被抓

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

亞東醫院啟動「Doctor Car」　醫師直達事故現場救人

南韓、巴西、台灣元月股市漲幅逾1成　居全球前3名

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

延平變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店一度供電異常

雲林男跨國走私！法國買毒「藏書本造型空盒」　領包裹當場被逮

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅　粉絲無奈笑：甚至有表情管理

【湘荷妹妹說故事】突然反悔請媽媽獨自念書：妳是看不懂嗎XD

大陸熱門新聞

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

陸退役軍人跳江救人身亡　未婚妻崩潰：婚禮快到了

金價暴漲！她賣300g黃金「變現135萬」

殲-20A量產型完全體公開 黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜 呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷 4萬人排隊領現...金額破百億元

影／花盆從天而降！烤魚店老闆被流浪貓救一命

劉強東返家鄉大放送 上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

日本54年來首次無大貓熊　陸專家嘆：不太可能有後續

陸官方連續148個月打貪！　去年查處37萬人

更多熱門

相關新聞

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

K-POP熱潮持續發酵，SEVENTEEN核心成員的S.COUPS與MINGYU組成的小分隊CxM，將於4月25、26日在高雄巨蛋舉辦《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》演唱會，看準「追星旅遊」需求暴增，易遊網祭出結合交通、住宿與娛樂的獨家套票，2月1日限量開賣。

上車舞注意！ 陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

上車舞注意！ 陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號 7秒影片吸粉55萬觀看

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號 7秒影片吸粉55萬觀看

OpenAI明舉行開發者座談會談新工具

OpenAI明舉行開發者座談會談新工具

霍諾德攀台北101　「幕後功臣」是這些人！

霍諾德攀台北101　「幕後功臣」是這些人！

關鍵字：

團播牛丁盜版CORTISK-pop直播抖音馬丁劉宇寧張凌赫張員瑛男團

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面