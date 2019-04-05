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影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

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▲▼不下蛋的母雞肚子裡，竟然藏著金貴寶貝。（圖／翻攝自微博）

▲不下蛋的母雞肚子裡，竟然藏著金貴寶貝。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸有一戶人家近日指出，家中有一隻養了超過5年的母雞，雖然體型肥壯、身體健康良好，但卻從沒下過蛋，只好無奈將牠宰了吃掉，沒想到剖開肚子一看，竟然出現一個超大塊的「寶貝」，經過專家鑑定後才知道，這「寶貝」1公克就要人民幣1至2萬元（約新台幣4萬5千至9萬元）。讓主人直呼「賺到了！」

綜合陸媒報導，「超金貴」母雞就養在四川省閬中市的杜小霞家中，雖然養了5年，卻從未下過蛋，只好將牠宰來祭五臟廟；不料主人剖開後，發現有顆「暗黃色沒有異味」的東西，重量大約115.3公克。杜小霞婆婆說，「我們剛開始還以為是顆雙黃蛋，後來覺得這肯定是個『雞寶』。」

▲▼不下蛋的母雞肚子裡，竟然藏著金貴寶貝。（圖／翻攝自微博）

據悉，「雞寶」指的是家禽雞的膽囊結石，杜女事後在網路搜尋圖片後認定，老母雞肚中的東西就是雞寶。她指出，這異物可以當作「藥材」來使用，估計能賣個好價錢。隨後便向一位自稱是古董文物鑑定的人士諮詢。

對方表示，經相關鑑定後，「這個確實是雞寶沒有問題，風乾之後可以當名貴的中藥材來用。根據近一兩年的成交價格給您一個參考，看品相1到2萬元人民幣（約新台幣4萬5千至9萬元）1克不等。」換算下來，杜女最高可賺進約230萬人民幣（約新台幣1055萬元），讓她開心地笑說「好幸運」。

▼「雞寶」讓母雞瞬間成為金雞母。（示意圖／CFP）

▲▼母雞。（圖／CFP）

網友看完留言說，「好羨慕哦」、「真的好寶貝」、「發財了！」、「長的超像橘子」、「雞腫瘤？」、「寶中之寶耶，真稀奇」、「雞寶沒用吧」、「看起來像是鑑定騙錢的」、「這東西根本不值錢」、「快點交鑑定費」、「運氣超好…」。

▼靠母雞發大財的故事。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：母雞,生蛋,雞寶,寶貝,金雞母

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