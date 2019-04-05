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睡前關燈！對床插座閃詭異紅光…一拆開「第三隻眼」嚇壞她

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▲▼床前插座閃著紅光，讓租屋女孩嚇得趕緊報警。（圖／CFP）

▲床前插座閃著紅光，讓租屋女孩嚇得趕緊報警。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大家都說「家」是最安全、最能放鬆的地方，但大陸卻傳出家中發生的恐怖案件。一名25歲的女生到外地租屋，近日晚上準備睡覺時，順手將燈光調暗，卻看見對著床的插座閃著「詭異紅光」，燈關上以後，一閃一閃的更加明顯，她決定拆開來看是什麼東西，不料最後嚇得趕緊報警。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇省常州市，女子表示，這間房子已經租了半年，最近突然覺得插座很可疑，前幾日準備睡覺時，看見插座發出像紅外線一樣的光，讓她決定打開一探究竟，沒想到裡頭竟然是「針孔攝影機」，等於這半年的生活都在不知不覺中被房東看光光。

房東起初表示，房子也曾租給別人過，不久又辯說不是業權的持有人。員警最後把房東帶到派出所調查後，對方才說，鏡頭是他2018年在一個小攤販買回來的，安裝到房屋內已有半年時間，平日可透過手機App看到鏡頭拍攝的畫面，但手機畫質不佳，所以只能聽到斷斷續續的聲音。

▼大陸去年也曾發生類似事件，插座裡被放了監視設備。（圖／翻攝自新華社）

▲▼大陸去年也曾發生過類似事件，插座裡放了監視設備。（圖／翻攝自新華社）

女子得知後心情還是無法平復，房東則被警方以侵犯他人隱私的罪名拘留5天。不少網友憤怒表示，「判這麼輕，是變相鼓勵犯罪嗎？」、「還以為打錯！沒想到真的是『天』」、「房東真幸福，有得賺又有得看」；部分人則說，「以為是靈異故事」、「人比鬼還要可怕」。

據悉，去年也有一對大陸夫妻租屋時，發現床邊的插座上有一個小孔，打開手機的手電筒功能照射後，看見有類似玻璃一樣的反光物體，最後才揭發裡面塞了一個偷拍設備。

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關鍵字：插座,紅光,針孔,偷拍,監視

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