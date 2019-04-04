影／晚上搭火車！對座「熱褲妹」猛伸辣腿　他羞炸：怎麼辦…老司機全笑了

記者朱世凱／綜合報導

多數人搭大眾運輸工具都不喜歡被他人碰觸、推擠、踩腳，香港一位民眾昨（3）日也碰上類似事件，只不過他並沒有因此動怒，反而是到臉書發文詢問「怎麼辦」，因為碰觸他雙腳的是一名辣腿熱褲妹。

▲原po發文詢問，碰上這樣的情況該怎麼辦。（圖／翻攝自臉書巴打絲打 Facebook Club，下同）

這名網友在臉書社團「巴打絲打 Facebook Club」分享，自己3日晚間搭乘「東鐵線」列車，不過車廂座位是面對面的，這時對座年約20歲的辣腿姊姊不斷把腳伸過來。「她有化點淡妝，穿著不會太搞怪奇異，剛剛用普通話跟別人講電話時好有氣質；但是她的坐姿有沒有問題呢？」

從附上的圖片可見，這位姊姊身穿深綠色衣服搭配牛仔熱褲，雙腳輪流朝著原po伸過來，其中有幾張還大喇喇插進原po兩腳間，腿也越張越開，讓人看得臉紅心跳。原po害羞地說，「我如果下次再遇到類似的事，該怎麼防範處理呢？好困擾。」

許多老司機紛紛在底下留言說，「故意把腳夾起來呀」、「就地正法！」、「換你把腳伸過去」、「還不快點，人家都在等了」、「SOD情節」、「明白的暗示啊」、「衝一波」、「腿真的好白」、「切她中路」。

不過也有人表示，「要是我就故意踩她」、「想太多」、「癡漢嗎？好噁」、「你要防範自己怎樣不會犯罪嗎」、「已經報警囉」、「這樣偷拍好怪」、「你右手在幹嘛？」、「這種最危險」、「公眾地方拍照可能觸法」。

▼東鐵線列車。（圖／翻攝自百度百科）