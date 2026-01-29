　
大陸 大陸焦點 特派現場

英首相訪中逛北京吃網紅雲南菜　呼籲商界：與中國接觸符合國家利益

▲英國首相施凱爾率團訪問中國，在北京網紅餐廳用餐受到員工熱烈歡迎。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨（28）日正式抵達北京，展開訪中行程。當晚，施凱爾率代表團前往北京三里屯一間網紅雲南料理餐廳「一坐一忘」用餐，體驗中華文化，也象徵此行拋出的善意橄欖枝。此外，施凱爾在面對商界人士時也強調，「與中國保持接觸符合英國的國家利益。」

《深港在線》報導，2026年1月28日晚，英國首相斯塔默（施凱爾）抵達北京開啓訪華行程後，率代表團現身三里屯「一坐一忘」雲南菜館用餐。他選擇了餐廳主打的野生菌菜品，品嘗「提前過個年」特色套餐，成為繼2023年美國財長耶倫（葉倫）後第二位在此用餐的國際政要。

施凱爾抵達餐廳時，現場人員向其贈送中國結與「福」字掛飾等象徵吉祥的物品，讓他提前感受中國農曆年前的濃濃「年味」。施凱爾接過禮品後加以端詳，他表示，「這些禮物非常精美，讓他感受到了中國人民的熱情和友好，他會好好珍藏這些禮物，作為這次訪華的美好回憶。」

「一坐一忘」餐廳是北京三里屯商圈知名的網紅連鎖餐廳，尤其是2023年時，美國財政部長葉倫訪華時曾在此地用餐，此次再度成為外國政要行程之一，更加受到關注。

值得注意的是，施凱爾此行隨團成員包括多名英國商界代表，涵蓋金融、能源等領域。他也鼓勵隨行商界人士把握訪中機會，拓展與中方的合作，「英國首相已多年未訪中國，此行具有象徵意義，英國在國際事務上重視拓展全球關係，與中國接觸符合我們的國家利益。」

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

拒「美中2選1」！時隔8年英首相今訪華

首相施凱爾（Keir Starmer）於今天1月28日至31日展開為期4天的訪陸行程，這是繼2018年後，英國首相時隔8年再度訪華。此行除在北京會晤中國國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大委員長趙樂際外，還將轉往上海訪問。施凱爾行前強調，英國不會在美中之間「二選一」，並直言忽視全球第二大經濟體大陸是「不明智且失職」的行為。

英國首相時隔8年訪中　除北京還將赴上海

2025大陸十大新聞（下）： 三巨頭世紀同框

四度訪華重點？馬克宏抵京後發文

英相施凱爾批准中國蓋大使館　估明年初訪中

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

