生存率幾近零！網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻：自私搏版面

▲吳夢4月1日逝世，享年43歲。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸42歲的美女作家吳夢，是一位重度肺動脈高壓患者，但是她卻不聽家人和醫師勸阻，執意懷孕生子，並且以自己的網路人氣將此事宣傳，要求醫院成全她。「捨命產子」的吳夢最終在1日下午逝世，享年43歲，不過網友紛紛一面倒的批評「自私」。

綜合陸媒報導，醫師曾告知吳夢，產子後的生存機率幾乎等於零，但吳夢卻不放棄，甚至主動簽下免責聲明「生死狀」。她利用網紅身份，在網路上高調宣布，「自己如果能生產成功，將給所有的肺高壓患者帶來希望。」還稱已經向官方申請成為醫學實驗人的報告，一切後果自負。

她說，「成功是醫學奇蹟，失敗是理所當然！我願意用自己這個殘缺的身體，為自己搏個未來、為醫學做個試驗。」吳夢於2018年6月16日在無錫市人民醫院剖腹產，順利成功，院方在6月27日為她進行心臟房間隔缺損修補術及肺移植術，希望保全母子性命。

▼生產手術成功後，執刀團隊與吳夢合影。（圖／翻攝自紫牛新聞）

不過她的主治醫師、肺移植專家陳靜瑜曾說，「完成世界首例肺動脈高壓產婦肺移植，作為吳夢的主刀醫生我卻一點也沒有開心的感覺。這一例手術對我及我的團隊、無錫市人民醫院、甚至整個無錫、江蘇衛生界而言都是沉重、揪心。這類世界第一的手術我希望到此為止僅此一例，今後永遠不再有。」

吳夢對此回應，當初以為自己能成為肺動脈群的正面榜樣，現在才知道把事情想得太簡單，「我以為要嘛生、要嘛死，想不到自己如今困在生死之間的中間值；想死，自己連自殺的力量都沒有，想活，又怕成為大家的拖累。」

▼吳夢歷經手術後，已經瘦得不成人形。（圖／翻攝自紫牛新聞）

沒想到此事不到一年，吳夢便在昨（1）日下午在無錫病逝。吳夢的老公王柯丁說，「沒有想到當初的一個決定得到的是這樣的結果，老實說，不後悔是不可能的，如果知道會是這樣的結果，肯定不會讓她生的。」據悉，吳夢家中設置的靈堂紀念橫幅，上頭寫著「為愛活著」4個字。

網友看完紛紛說，「利用懷孕插隊搶肺資源，結果術後不配合醫生治療，拒絕服用抗感染藥物導致肺部感染去世了，白白浪費了一個肺。你不死誰死？」、「好想說活該啊」、「道德綁架醫生，好自私」、「你小孩知道一定也不好受」、「自己作死的」、「求生欲強的人會故意這樣做嗎？」、「故意搏版面吧」、「無知，害兒害己害別人。」