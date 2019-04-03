　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

生存率幾近零！網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻：自私搏版面

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吳夢4月1日逝世，享年43歲。（圖／翻攝自微博）

▲吳夢4月1日逝世，享年43歲。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸42歲的美女作家吳夢，是一位重度肺動脈高壓患者，但是她卻不聽家人和醫師勸阻，執意懷孕生子，並且以自己的網路人氣將此事宣傳，要求醫院成全她。「捨命產子」的吳夢最終在1日下午逝世，享年43歲，不過網友紛紛一面倒的批評「自私」。

綜合陸媒報導，醫師曾告知吳夢，產子後的生存機率幾乎等於零，但吳夢卻不放棄，甚至主動簽下免責聲明「生死狀」。她利用網紅身份，在網路上高調宣布，「自己如果能生產成功，將給所有的肺高壓患者帶來希望。」還稱已經向官方申請成為醫學實驗人的報告，一切後果自負。

她說，「成功是醫學奇蹟，失敗是理所當然！我願意用自己這個殘缺的身體，為自己搏個未來、為醫學做個試驗。」吳夢於2018年6月16日在無錫市人民醫院剖腹產，順利成功，院方在6月27日為她進行心臟房間隔缺損修補術及肺移植術，希望保全母子性命。

▼生產手術成功後，執刀團隊與吳夢合影。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲▼生存率逼近零！網紅簽生死狀產子　醫生「創全球首例」卻不開心。（圖／翻攝自紫牛新聞）

不過她的主治醫師、肺移植專家陳靜瑜曾說，「完成世界首例肺動脈高壓產婦肺移植，作為吳夢的主刀醫生我卻一點也沒有開心的感覺。這一例手術對我及我的團隊、無錫市人民醫院、甚至整個無錫、江蘇衛生界而言都是沉重、揪心。這類世界第一的手術我希望到此為止僅此一例，今後永遠不再有。」

吳夢對此回應，當初以為自己能成為肺動脈群的正面榜樣，現在才知道把事情想得太簡單，「我以為要嘛生、要嘛死，想不到自己如今困在生死之間的中間值；想死，自己連自殺的力量都沒有，想活，又怕成為大家的拖累。」

▼吳夢歷經手術後，已經瘦得不成人形。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲▼生存率逼近零！網紅簽生死狀產子　醫生「創全球首例」卻不開心。（圖／翻攝自紫牛新聞）

沒想到此事不到一年，吳夢便在昨（1）日下午在無錫病逝。吳夢的老公王柯丁說，「沒有想到當初的一個決定得到的是這樣的結果，老實說，不後悔是不可能的，如果知道會是這樣的結果，肯定不會讓她生的。」據悉，吳夢家中設置的靈堂紀念橫幅，上頭寫著「為愛活著」4個字

網友看完紛紛說，「利用懷孕插隊搶肺資源，結果術後不配合醫生治療，拒絕服用抗感染藥物導致肺部感染去世了，白白浪費了一個肺。你不死誰死？」、「好想說活該啊」、「道德綁架醫生，好自私」、「你小孩知道一定也不好受」、「自己作死的」、「求生欲強的人會故意這樣做嗎？」、「故意搏版面吧」、「無知，害兒害己害別人。」

ET快訊
生存率幾近零！網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻：自私搏
陸戰隊軍卡擦撞瑪莎拉蒂！維修費曝光真的「目屎那滴」
正妹西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機：嫂子很火

關鍵字：吳夢,捨命鏟子,網紅,肺動脈高壓,作家

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／噁男襲臀！被揭穿竟「拿酒瓶」猛砸女大生…她頭部爆血瞬間崩潰

清明到來！2300元「代客掃墓」超夯　過程全直播網讚爆：另類盡孝

免費看壞壞片！「成人版抖音」半年海賺9千萬　警傻眼：會員狂暴增

影／路邊遇臨檢！他淡定掏出「DIY手繪駕照＋身分證」　警一看傻了

影／賣場搭電扶梯！粗心媽手滑…「3月大男嬰」3F直接墜落慘死

影／逛街突肚痛！他轉角脫褲解放…下秒「原地慘摔」　超噁一幕網全笑歪

OL賞花雙眼突紅腫噴淚！醫驚見「結膜充滿濾泡」：視力只剩0.1

獨／台企漢鼎精密爆炸釀7死！傷者「衣服剝落」全身黑慘逃曝光

影／台商「江蘇昆山工廠」突爆炸起火！　釀7死1重傷

影／3歲童「鑽欄杆」墜海！3大人跳下水忙搶救…結果全失蹤

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

快訊／小學驚傳命案！湖南永洲男闖校內　猛砍學生致2死2傷

生存率幾近零！網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻：自私搏版面

餐廳肉丸長滿「白色條狀物」...廣東醫學生怒爆料　店家：是調味料

辛苦存45萬買房！9歲兒「買點數+斗內直播主」秒噴光…媽媽傻了

影／遺體現場尋獲！26歲消防員留姐姐「最後一句話」：我去救火了

喪禮辦流水宴煤氣罐大爆炸　大媽被炸到衣服破裂66人燒燙傷

瀋陽爆發H5N1禽流感　香港下令暫停進口家禽產品

解放軍戰機3度越「台海中線」　《環時》：美國在台海施力減弱

陸外交部：李克強4/8赴歐舉行第21次「中歐領導人會晤」

影／噁男襲臀！被揭穿竟「拿酒瓶」猛砸女大生…她頭部爆血瞬間崩潰

【廣編】2019屈臣氏千人一塊跳ZUMBA席捲回歸！

日職／宋家豪登板未對決王柏融　中繼10球解決3人　

晚來吃不到！平鎮人才知道的神秘早餐　沒招牌的「胡椒蔥餅」

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

李婉鈺認罪求緩刑破局　法官要拘提張碩文妻子作證

喬治161次抄截穩居聯盟第一　面對湖人秀360度暴扣

不滿成績差！爸逼兒「親手砸爛PS4」再開車輾爆...引網友戰翻

林志傑10年廣廈生涯掀起赴陸潮　霸氣拚戰感動兩岸球迷

我媽說通通拿回來…無卵男擺闊送她「前任用過的手機」　分手秒變討債鬼　

凍結細胞的青春　中研院發現「果凍細胞」助病毒檢測、免疫治療

大陸熱門新聞

床的世界、和成研發長照產品登陸

動物園動物真的是工讀生　園方：..

蔡下令驅離共機　耿爽：令人氣憤

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火..

A貨男冒充富二代　19女破財失..

噁男襲臀！被揭穿竟拿酒瓶猛砸女..

山火爆燃　救火隊員急跳崖保命

球場見國旗　陸網友喊：趕緊管管

iPhone宣布降價　成交量增..

馬哈迪：中國勤奮已領先成強國

中歐班列CP值高！　台企愛上西..

《環球》：美國在台海施力減弱

漳州核電廠　距台250公里

辛苦存錢買房！兒「斗內直播主」..

更多熱門

相關新聞

賴清德9日合體館長直播　暗中較勁蔡英文？

前行政院長賴清德近日展開總統初選宣傳活動，9日也將合體網路紅人「館長」陳之漢一起直播和網友互動，讓人期待雙方會擦出怎樣的火花，不過同一天，總統蔡英文也有演講活動，雙方隔空較勁意味相當濃厚。

辛尤里與MC姊開庭　法庭內外超火爆

網紅Chiara一歲兒子開藍寶堅尼

陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長

獨／自媒體下一步　柯營擬推「柯P實境秀」

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

美女議員李倩萍　驚爆離婚

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面