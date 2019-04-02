女大生夜奔四海豆漿「狂掃5盒」　老闆娘呆3秒：妳一個人？網驚見南部美味

▲女大生豆漿店吃消夜，拿了肉狗蛋、火腿蛋餅和炸物等5盒點心。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／綜合報導

連鎖豆漿店在台灣民眾心中是特別的存在，店內販賣著各種中西式點心，營業時間往往從早開到深夜，陪伴著不同族群。高雄就有科大女學生半夜飢餓，殺到附近四海豆漿解饞，一買就橫掃了5大盒，驚人食量嚇得老闆娘呆住，而網友們更關心裡頭的「南部特產」熱狗蛋。

女大生日前在Dcard貼文，表示那天深夜跑去四海豆漿吃消夜，飢腸轆轆下很快就掃了5盒，從照片中來看，1盒火腿蛋餅、2盒熱狗蛋、2盒熱狗德腸點心，看上去相當澎派豐盛。

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就在結帳時，老闆娘看這份量很自然拿起袋子幫忙打包，女學生急忙開口，「啊！不好意思我要內用！」這一瞬間，老闆娘傻愣了3秒鐘，才吐出4個字，「妳一個人？」一陣尷尬之下，她只好應付老闆娘的關心，配合假裝整天沒吃飯了才這麼餓，「我絕對不會跟老闆娘說，我晚餐才剛吃了一個便當跟一包鳳梨......。」

照片貼上網，數百網友同感飢餓，「我之前也是早餐都買2份，早餐店夫妻老闆都知道」、「我覺得這是正常女生的分量」、「不會誇張，覺得療癒」、「我每次去吃四海也是吃到老闆娘嚇到」、「我不是沒那個胃，是沒那個錢」、「少一杯鮮奶茶啦，這樣才完美啊！」

此外，不少眼尖網友發現女大生特愛吃熱狗和火腿，尤其是北部罕有、南部常見的美味熱狗蛋，「第一次看到蛋煎熱狗」、「我也好喜歡吃熱狗」、「我可以幫妳吃熱狗蛋，看起來好好吃的感覺。」女大生則說，因為看了知名Youtuber千千吃1000根熱狗影片，就忍不住突然很想大吃特吃。

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