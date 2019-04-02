吃麵聽到母子對話「我們沒錢怎辦」…暖心葬儀社：我幫你們處理　感動萬人

▲原PO幫忙這對母子處理亡者後事，「頂多自己一天少吃個2餐，假日不吃大餐，撐個半年就可以了。」（圖／翻攝靈異公社）

網搜小組／綜合報導

謝謝您！一名殯葬禮儀社人員吃麵時聽到一對母子的對話，他當場暖心告訴對方，「你們不用找了，我幫你們處理就好」、「你們不用出錢、不用再問店家費用了，我能力能做的也只有這樣。」原來是這對母子的丈夫和爸爸去世，因付不出喪葬費用而苦惱，沒想到遇到好心人。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，幫往生者淨身好、換上壽衣，準備入殮、打桶、停棺，忙到下午3時10分，就在殯儀館附近找吃的，晃到路旁的乾麵攤，看了一下麵攤客人，只有他和隔壁桌一對母子。

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原PO表示，吃麵時聽到隔壁母子對話說他們沒有錢，「一開始我以為是他們沒錢付麵攤，因為座位很近，聽到原來是兒子帶著母親，在殯儀館附近一家一家詢問喪葬費。」

▼原PO的暖心舉動感動上萬網友。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO指出，這名母親應該70多歲，和兒子說「我們沒有錢要怎麼辦」；他心裡想到的是安靈室冰櫃裡那些路倒的無名屍，祂們的早餐、晚餐、便當、麵包都是他每天買的，「想到祂們生前已經苦一輩子了，死後連個安頓的地方都沒有，我真的能力有限，心裡也很掙扎。」

「我轉了頭跟母子說，『沒關係，你們不用找了，我幫你們處理就好。』」原PO聽到這名媽媽說「但是我們沒有錢」，他回「我知道，我吃麵時都聽到了，你們不用出錢，不用再問店家費用了.....我能力能做的也只有這樣。」

原PO也回覆網友留言說，「大體已經在殯儀館，棺木、骨罐、塔位都處理好了。」這篇文章獲得1.1萬人按讚，許多人感動說，「謝謝您！好心有好報」、「功德無量」、，也有不少人留言想幫忙出點力。好心幫忙處理亡者後事，原PO也在個人臉書表示，「沒關係，頂多自己一天少吃個2餐，假日不吃大餐，撐個半年就可以了。」