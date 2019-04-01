妻買4鈕扣牛仔褲！老公秒阻止…結巴吐「羞炸真相」　老司機：比拉鍊好辦事

▲▼妻買4鈕扣牛仔褲！老公秒阻止。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

熱戀中的情侶總是你儂我儂，巴不得天天關在房間一起「激烈掌聲」。一名男網友陪老婆出門逛街，期間在某間服飾店時，突然看見老婆拿著一件高腰排扣牛仔褲熱情詢問「好不好看」，他一看整個反對到底，卻被老婆嫌棄沒眼光，讓他心裡超苦，最後結巴吐出真相讓老婆臉都紅了。

從男網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，藍色低腰牛仔褲用衣架掛在架上，最上方別著橘色小圓牌標價「490元」；這件與一般牛仔褲無異，但仔細一看別有巧思，一共有4個鈕扣，不僅超級安全，還可以完美遮起小腹，但在老公眼裡就是「刺目」。

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▲男人永遠不懂女人的逛街慾望，與手上那一堆剛剁手的衣物。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

老婆一見到這件排扣牛仔褲，內心整個被燒到，不斷和老公說「這件高腰很好看又很便宜，很想要買回家」，她以為老公會有相同共鳴，沒想到對方瘋狂勸退說「這件褲子穿起來不好看，不要買了」，傷透她的心。

老公在貼文上透露，他講完還被老婆反嗆「哪裡不好看！是你沒有眼光」，根本不是美觀問題，「拜託......要不是店員在旁邊，我就直接大聲說『鈕扣太多，我要脫你褲子要脫很久。』」他整個超直白，完全無法忍受事情拖太久，要快點到房裡「激烈掌聲」。

▲網友大讚排扣牛仔褲，不僅可以遮小腹，而且很好脫。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO嫌棄這件牛仔褲的真相大曝光，引來超過7000名網友笑噴說，「妳應該帶她去運動用品店買運動褲才對」、「穿裙子最快」、「懂情趣」、「男生的眼光果然不能信」、「就像我買的內衣4排、5排扣，老公解到生氣」、「為什麼我都自己脫來等？（地方好太太」。

但有老司機專業解析，根本反而大推這件是晚上壞壞戰袍，「排扣真的比拉鏈好，穿10幾年了1秒全解完」、「這只要45度角往下拉就全開了」、「這種排扣你打開第一個，往兩邊拉就全開了」、「「其實這比一般的好脫欸，多買大一號直接用拉的就好了啊」、「男人就是要MAN，直接扯開就對了」。

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▼老司機推薦「穿短裙」最棒。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）