iPhone也要玩反向無線充電　郭明錤：2019年蘋果手機將配有更大容量電池

▲不甘心被Galaxy S10提供無線充電，郭明錤預測2019年版的iPhone也將提供相同功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

著名的蘋果分析師郭明錤昨（1）日再度發出一份報告，並指出2019年的iPhone將具備反向無線充電功能，且蘋果將為此配置更大的手機電池容量，也因此相關供應鏈廠商將會因此而受益。

2019年型號的iPhone若是搭載了反向無線充電功能，將可替蘋果另一些無線充電產品（如AirPods）進行充電，等不到AirPower推出的果粉們或許可藉此稍稍舒緩惆悵之意；除了AirPods之外，基本上只要搭載Qi規格的無線充電產品，未來都可以藉由iPhone進行充電。

郭明錤認為，支援反向無線充電的iPhone，將可為同時擁有無線充電版AirPods的果粉，帶來更好的使用者體驗。

另外，郭明錤也指出，iPhone在搭載無線充電功能後，像是華通電腦（Compeq，將提供電池電路板）、意法半導體（STMicro，將提供雙向無線充電控制器）等零組件供應商都將受益。

而為了提供反向無線充電功能， 2019年版iPhone的電池板尺寸將會擴大，電池組容量也會增加。郭明錤預測，iPhone XS Max繼任者的電池容量可望增加10%~15%，而iPhone XS繼任機種電池容量則可能增加20%~25%；然而iPhone XR的電池容量可能不會增加太多，至多5%而已。