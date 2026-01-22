　
地方 地方焦點

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

▲布農傳統八部合音。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲布農傳統八部合音。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」，將於今年新春假期連續三天在南部園區梅山遊客中心前廣場舉行，並延續往年傳統，邀請「玉山Ma-Su-Huaz傳統文化藝術團」精心規劃布農族文化展演，讓民眾能近距離體驗布農族傳統祭儀的魅力與深厚的文化精神。

玉管處指出，高雄市桃源區梅山里為南橫公路西段最後一個布農族部落，旅人到此除了享受玉山園區豐富而壯麗的自然生態，更可透過歌謠、狩獵、祈福與分享等以布農族傳統文化元素為核心的本次活動，體驗族人與自然環境共生共存的生活樣貌。

▲狩獵歸來的揹負重物之歌。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲狩獵歸來的揹負重物之歌。

展演內容首先由布農族青年進行傳統歌謠演唱，並結合現代合唱形式，展現布農族文化在當代持續傳承與創新的生命力；隨後進行狩獵文化情境展演，從獵人出發前的祭槍儀式開始，透過舞台內外動線設計模擬狩獵歷程，呈現布農族遵循自然規範、尊重萬物的狩獵文化。

▲民眾體驗布農族搗小米、分享共食同樂。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲民眾體驗布農族搗小米、分享共食同樂。

狩獵完成後，族人吟唱背負重物之歌，背負獵物返回舞台，說明早期部落在缺乏通訊設備的情況下，透過吟唱方式傳遞獵人即將返抵部落的訊息，象徵豐收與共享的開始；隨後以祈禱歌謠與八部合音表達對自然與祖靈的感恩，並進行報戰功展演，呈現狩獵成果回歸部落與經驗傳承的文化意涵；活動最後安排搗小米體驗，邀請遊客透過實際操作與分享，深入認識布農族款待來訪客人的生活文化。

本次活動時間為2月18日(大年初二)、2月19日(大年初三)及2月20日(大年初四)，每日安排上午11時至12時及下午3時至4時兩個展演時段、三天共計六場，如有任何疑問歡迎洽詢梅山遊客中心(07-6866181~3),或至玉山國家公園管理處官方網站(www.ysnp.gov.tw)及玉山國家公園臉書粉絲專頁查詢相關資訊。

唐氏症基金會募集萬份年菜送暖弱勢

唐氏症基金會募集萬份年菜送暖弱勢

農曆春節將近，家家戶戶張羅年夜飯之際，仍有不少身心障礙者與弱勢家庭，面臨無法安心圍爐的處境。財團法人中華民國唐氏症基金會今年持續發起愛心年菜募集行動，希望在歲末團圓時刻，為需要幫助的家庭送上一桌熱騰騰的年菜。

Levi's x Jordan來了！

Levi’s x Jordan來了！

馬喜為丟籃球　TPBL職籃春節企劃曝光

馬喜為丟籃球　TPBL職籃春節企劃曝光

新住民全身26%燙傷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

新住民全身26%燙傷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

玉山國家公園春節南橫布農祭儀

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

