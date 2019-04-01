鐵漢柔情！她懷孕成「殘廢」　老公霸氣呵護讓網羨慕：嫁對人了

▲一名女網友因懷孕身體不適，老公貼心呵護，羨煞一票網友。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

突發中心／綜合報導

女人婚後最幸福的莫過於有夫如此！一名女網友在臉書社團中發文，懷孕前老公就已經常常將事情攬到自己身上做，她懷孕後，又因為孩子壓到神經，就算是小小的動作都能夠讓她感受到「牽一髮『痛』全身」的苦楚，但老公也不喊苦，替她剪指甲、穿襪子樣樣來，PO文曝光後，讓不少女網友都羨慕，直喊「嫁對了」！

原PO在臉書社團「爆怨公社」中PO文，表示要替自己的老公抱怨「懷孕前老公就已經撿很多事做，懷孕後我又因為寶寶壓到神經，牽一髮『痛』全身，所以就變成現在這種殘廢了，不管剪指甲、穿襪子，我都得靠這男人」，整篇文章中明著是替老公抱怨，實際上卻是向網友們發送閃光彈，還附上4張「老婆視角」照。

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從照片中可看出，由於細微的動作都會讓原PO身體感到不適，因此不管是清洗浴室的架子，或是整理房間等家事，都由原PO老公一肩扛下，還會細心地替原PO剪指甲、穿襪子，這些甜蜜的生活片段，羨煞不少網友。

許多網友直呼，「假抱怨真放閃」、「別人的老公總是不會讓我失望」、「真羨慕」、「帥到霸氣十足」、「好體貼的男子漢」、「恭喜嫁對人了」、「這男人太帥了」、「這篇文打醒了一堆刻板印象的人」、「恭喜妳有神隊友」，也釣出同樣受壓迫神經所苦的媽媽出聲，「那壓神經的痛真的是難以言喻的痛！會飆淚，會痛，我痛到產後還在痛！」並貼心提醒原PO，如果產後還痛要去看醫生。

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