民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標 營養到位成健康關鍵（圖／品牌提供）

圖、文／LAC提供

農曆春節將近，不少民眾忙於工作收尾、返鄉規劃與年節送禮，生活節奏加快，加上年前頻繁聚會與應酬，飲食與作息更容易失衡，導致健康亮起紅燈。然而，越是忙碌，越需要重視日常營養管理，充足營養才能支持高強度的忙碌生活，為新的一年奠定穩健基礎。

全球75%人未達標！Omega-3攝取成為現代人共同課題
現代生活緊湊、作息不規律，加上節慶期間飲食結構改變、冬季氣溫變化，都容易增加身體負擔。想維持健康狀態，除調整飲食與作息，更要從日常營養著手，適時補充Omega-3等關鍵營養素，是重要一環。

Omega-3為人體必需的脂肪酸1，對於心血管健康維持2、情緒與心理狀態調節3-4、以及大腦與神經功能支持5等面向皆密切相關；但由於人體無法自行合成，需透過食物或營養品額外取得。然而研究指出，全球超過75%人口Omega-3攝取量未達建議標準6，顯示Omega-3的穩定補充，已成為不可忽視的重要健康議題。

單靠飲食不容易 營養補充成忙碌新解方
Omega-3主要可分為 ALA、EPA與DHA三種類型，但由於ALA被人體利用的效率有限7，若要達到理想補充效果，仍建議攝取EPA與DHA為主。日常飲食中，鮭魚、鯖魚等高脂深海魚類、或深海藻類皆是優質來源；但對於生活忙碌、外食比例高的現代人而言，單靠飲食長期補足Omega-3並不容易，因此，透過魚油等專業營養補充作為輔助，成為高效的健康管理方式。

然而，隨著海洋汙染問題加劇，民眾在選擇魚油產品時，也應多留意是否具有第三方檢驗認證，確保無重金屬或環境毒素殘留，讓營養補充更安心。

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標 營養到位成健康關鍵（圖／品牌提供）

▲LAC三強魚油1500含高濃度Omega-3，且通過多國法規與SGS重金屬檢測，協助維護身體循環健康。

雙重營養搭配 打造年節的安心日常守護
針對現代人的營養缺口，LAC提供「三強魚油1500」，其每顆含有EPA 734毫克及 DHA 266毫克，Omega-3濃度達85%，並採用腸溶膠囊技術，幫助魚油抵抗胃酸、直達腸道吸收，並減少腥味困擾。同時，其符合FDA及GMP多國法規，且通過SGS重金屬檢測，可作為年節期間的日常營養後盾，維護身體循環健康。

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標 營養到位成健康關鍵（圖／品牌提供）

▲LAC MASQUELIER's®松樹皮菁華錠嚴選法國濱海松樹皮，富含具抗氧化特性的前花青素，協助調節生理機能、促進新陳代謝，並提升保護力。

另外，為進一步支持忙碌節慶中的健康管理，也可搭配「LAC MASQUELIER's®松樹皮菁華錠」，其嚴選法國濱海松樹皮，富含具抗氧化特性的前花青素（OPCs），能協助調節生理機能、促進新陳代謝，並提升保護力。透過魚油與松樹皮的雙重補充，提供更全面營養支持，協助民眾更穩定的管理日常健康。

新年儲能 迎接健康新展望
創立於1997年的LAC，作為保健食品領導品牌，長期致力於結合科學與品質，期望透過多元營養補充與專業諮詢服務，協助消費者建立高品質的健康生活。迎接新年到來，LAC也從日常營養補給出發，陪伴消費者在年節高壓下守護身心，為新的一年儲備充足能量與穩定體力，建立更穩定、長遠的健康基礎。

參考資料
1. Office of Dietary Supplements - Omega-3 fatty acids. (n.d.). https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-Consumer/
2. Calder, P. C. (2004). n–3 Fatty acids and cardiovascular disease: evidence explained and mechanisms explored. Clinical Science, 107(1), 1–11. https://doi.org/10.1042/cs20040119
3. Sinn, N., Milte, C. M., Street, S. J., Buckley, J. D., Coates, A. M., Petkov, J., & Howe, P. R. C. (2011). Effects ofn-3 fatty acids, EPAv. DHA, on depressive symptoms, quality of life, memory and executive function in older adults with mild cognitive impairment: a 6-month randomised controlled trial. British Journal of Nutrition, 107(11), 1682–1693. https://doi.org/10.1017/s0007114511004788
4. Lu, Y., Qiao, D., & Mi, G. (2023). Clinical impacts of n-3 fatty acids supplementation on depression symptoms: an umbrella review of meta-analyses. British Journal of Nutrition, 131(5), 841–850. https://doi.org/10.1017/s000711452300226x
5. Welty, F. K. (2022). Omega-3 fatty acids and cognitive function. Current Opinion in Lipidology, 34(1), 12–21. https://doi.org/10.1097/mol.0000000000000862
6. Calder, P., Cawood, A., James, C., Page, F., Putnam, S., & Minihane, A. (2025). An overview of national and international long chain omega-3 polyunsaturated fatty acid intake recommendations for healthy populations. Nutrition Research Reviews, 1–33. https://doi.org/10.1017/s0954422425100279
7. Takic, M., Pokimica, B., Petrovic-Oggiano, G., & Popovic, T. (2022). Effects of Dietary α-Linolenic Acid Treatment and the Efficiency of Its Conversion to Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids in Obesity and Related Diseases. Molecules (Basel, Switzerland), 27(14), 4471. https://doi.org/10.3390/molecules27144471
 

