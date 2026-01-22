另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

▲另一半呼聲大作卻睡得香甜，專家指出，打呼者其實聽得到聲音，只是大腦會自動忽略。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

你有沒有過這種崩潰時刻？明明眼睛都快閉上了，下一秒，身旁卻突然傳來一陣規律又響亮的呼聲，瞬間把睡意全吵跑，而呼聲的主人卻翻個身繼續熟睡，被吵醒、失眠的，永遠都是枕邊那個人。根據《每日郵報》報導，科學家近期揭開這個讓人又氣又無奈的真相，其實不是打呼的人比較會睡，而是他們的大腦，早就學會自動把自己的呼聲「當背景音」忽略掉。

醫師指出，只要曾和打呼的人同房睡過，幾乎都能體會那種被聲音干擾、難以入睡的痛苦。不論是音量偏大，還是看似不嚴重的呼聲，其實都足以打斷睡眠節奏，影響隔天精神狀態，他也坦言，長期被呼聲影響，不只讓人煩躁，還可能引發對健康的擔憂，特別是當打呼天天上演時，更容易讓人忍不住懷疑「如果這聲音都能把我吵醒，為什麼他自己卻完全沒反應？」

對此，醫師解釋，打呼的人其實「聽得到」自己發出的聲音，只是大腦會把這種聲響歸類為低優先順序，由於長期反覆出現，聽覺系統與整個神經系統早已習慣這個聲音，自動將它過濾，不會當成需要處理的重要刺激。

大腦在睡眠狀態下，會以「維持休息」為首要任務。即使外界持續有聲音出現，只要沒有被判定為危險或突發狀況，大腦就不會輕易啟動喚醒機制，讓身體繼續沉睡，也因此造成「自己打呼卻完全不醒」的情況。

專家也提醒，雖然打呼者不一定會被自己吵醒，但長期、頻繁或音量過大的打呼，仍可能和睡眠品質下降，甚至潛在的健康問題有關，若已嚴重影響伴侶睡眠，或出現白天嗜睡、精神不濟等狀況，仍建議尋求專業評估，找出真正原因。

對許多伴侶來說，理解「不是故意吵人，而是大腦在幫忙忽略」，或許能少一點抱怨、多一點溝通，也為彼此的睡眠品質找到更好的解方。